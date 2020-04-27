Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения «Волонтеры Победы».

Путешествия Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам. 61

Здоровье Цифры настораживают: как Петербург справляется с эпидемией? Без достоверной информации никто не может с уверенностью судить о готовности системы здравоохранения к эпидемии в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Политика Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку". 18

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей. 2

Общество Россия стала девятой в мире по числу зараженных коронавирусом По последним данным, в России заболели уже 87 147 человек. Первое место в списке у США, где выявили почти 966 тыс. заразившихся COVID-19. 1,3K

Экономика Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. 585

Общество Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал выступления Путина пустословием Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о российских властях и президенте страны Владимире Путине.

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 521

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия».

Общество В России за сутки зафиксировали 6198 случаев коронавируса В России за последние сутки подтвердили 6198 новых случаев коронавируса. Новых больных зафиксировпли в 84 регионах, отметили в оперштабе.

Шоу-бизнес Крис Прэтт сделает Арнольда Шварценеггера дедом 40-летний актер и 30-летняя старшая дочь Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер начали встречаться в 2018 году, в январе 2019-го объявили о помолвке и сыграли свадьбу 8 июня того же года. 1

Здоровье Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 110

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 196

Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 286