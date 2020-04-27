Общество

Lenta.ruLenta.ru«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения «Волонтеры Победы».
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Подробнее о событии

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

РБК06:51

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции

Известия05:43

«Бессмертный полк» онлайн начнется в регионах России 9 мая в 11:00 по местному времени

ТАСС07:04

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Lenta.ru06:04

Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн

Вести.Ru06:12

Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в режиме онлайн

Эхо Москвы05:36

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Тамбове в режиме онлайн

Go68.ru25 апреля в 02:47
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Путешествия

Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса

По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
61
Общество

Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
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Здоровье

Цифры настораживают: как Петербург справляется с эпидемией?

Без достоверной информации никто не может с уверенностью судить о готовности системы здравоохранения к эпидемии в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
РБК Санкт-Петербург 07:29
Политика

Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
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Авто

«АвтоВАЗ» приостановит производство

С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей.
Московский Комсомолец 07:14
2
Общество

В Свердловской области число пациентов с коронавирусом выросло до 337

АиФ Урал 25 апреля в 03:38
66
Общество

В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»

Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
68
Общество

Россия стала девятой в мире по числу зараженных коронавирусом

По последним данным, в России заболели уже 87 147 человек. Первое место в списке у США, где выявили почти 966 тыс. заразившихся COVID-19.
Газета.Ru 04:12
1,3K
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
585
Общество

Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
401
Общество

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал выступления Путина пустословием

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о российских властях и президенте страны Владимире Путине.
BetOn 07:16
Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Политика

Путин проведет совещание по вопросам пожаров и паводков в стране

Президент России Владимир Путин 27 апреля проведет совещание, чтобы обсудить ситуацию с пожарами и паводками в некоторых регионах страны.
РБК 06:20
59
Общество

В Ростовской области еще один человек умер от коронавируса

В Ростовской области еще один человек умер от коронавируса.
Дон-ТР 04:14
29
Общество

Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

Коммерсантъ 02:06
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Суть событий вчера в 12:19
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Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия».
Чемпионат вчера в 12:40
Общество

В России за сутки зафиксировали 6198 случаев коронавируса

В России за последние сутки подтвердили 6198 новых случаев коронавируса. Новых больных зафиксировпли в 84 регионах, отметили в оперштабе.
RZN.info 04:35
Шоу-бизнес

Крис Прэтт сделает Арнольда Шварценеггера дедом

40-летний актер и 30-летняя старшая дочь Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер начали встречаться в 2018 году, в январе 2019-го объявили о помолвке и сыграли свадьбу 8 июня того же года.
ИА InterMedia 25 апреля в 17:19
1
Кино

Студия «Marvel» представила обновлённый график выхода новых фильмов

SM News 25 апреля в 05:49
Религия

На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
54
Здоровье

Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
110
Общество

Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского

Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому.
News.ru 01:37
105
Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
771
Происшествия

В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска

Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
6
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
196
Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
28
Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
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Происшествия

СК выявил махинации при строительстве горнолыжного комплекса на Алтае

Pravda.Ru 03:53
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 25 апреля в 06:41
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