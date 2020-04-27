Общество

Российская газетаРоссийская газета«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия

Как сообщил Макаров, достигнута договоренность с несколькими телеканалами, социальными сетями и медиаплатформами, которые будут транслировать онлайн-шествие "Бессмертного полка".
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