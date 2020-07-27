Армия и оружие
Lenta.ruБессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
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Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com 25 июля в 16:17
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек
Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал в Волгоградской области, пять человек в машине погибли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 05:39
Общество
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Тимати объявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками».
Lenta.ru 05:44
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
В Минпросвещения заявили о повышении среднего балла ЕГЭ в 2020 году
Средний тестовый балл сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) повысился в 2020 году по сравнению с результатами экзаменов за предыдущие годы, несмотря на дистанционный формат обучения.
Известия 05:32
Общество
Российский сериал «Чики» обвиняют в пропаганде ЛГБТ
Омбудсмен по защите семьи Ольга Баранец обвиняет российский сериал «Чики» в пропаганде ЛГБТ.
Дни24 вчера в 03:19
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Кино
Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд
26 июля в Париже в возрасте 104 лет скончалась голливудская актриса Оливия де Хэвилленд.
RT на русском 06:19
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Шоу-бизнес
Новой ведущей «Дома-2» стала Лариса Гузеева
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2». Она будет вести шоу «Бородина против Бузовой», сообщает kp.ru.
Культуромания вчера в 12:41
Авто
Компания Toyota объявила цены на кроссовер Venza 2021 года
Названы цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. В первую очередь новинка появится на североамериканском рынке.
Новые автомобили вчера в 13:44
Экономика
«Лента» увеличила розничную выручку на 9,6% за полгода
Розничная выручка торговой сети «Лента» по итогам первого полугодия 2020 года выросла на 9,6% год — до 213,4 млрд рублей.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:12
Футбол
Акинфеев включил Максименко в тройку лучших игроков сезона РПЛ
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев включил голкипера «Спартака» Александра Максименко в тройку лучших игроков сезона РПЛ.
Sports.ru 05:57
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Авто
Hyundai представил спортивную версию кроссовера Santa Fe
В Южной Корее представили шоу-кар Hyundai Santa Fe с пакетом доработок N Performance Parts.
Тарантас Ньюс 02:51
Происшествия
Адвокат Ефремова попросил перенести заседание по делу о ДТП
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
РИА Новости 05:57
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra вчера в 11:16
Игры
Слух: первые подробности RPG Avowed от авторов The Outer Worlds
Игромания.ру 03:13
Политика
В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7
Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости 06:23
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38