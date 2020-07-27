Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruБессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
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Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Lenta.ru05:36

Украина обвинила Донбасс в нарушении перемирия

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Киев обвинил Донбасс в нарушении перемирия

Комсомольская правда05:41

В Киеве обвинили ополченцев в нарушении перемирия

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Газета.Ru05:35

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ТАСС06:25

В ДНР ответили на обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия

РИА Новости06:34
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ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

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Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com 25 июля в 16:17
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек

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Политика

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Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
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Общество

Российский сериал «Чики» обвиняют в пропаганде ЛГБТ

Омбудсмен по защите семьи Ольга Баранец обвиняет российский сериал «Чики» в пропаганде ЛГБТ.
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Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией

Lenta.ru 05:57
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Политика

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Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд

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В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
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Названы цены на кроссовер Toyota Venza нового поколения. В первую очередь новинка появится на североамериканском рынке.
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Адвокат Ефремова попросил перенести заседание по делу о ДТП

Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
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