Единоборства

РИА НовостиРИА НовостиБетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF. Поединок, прошедший в пятницу в Филадельфии (США), завершился победой россиянина нокаутом в десятом раунде.
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Как Бетербиев победил Гвоздика

Спорт-Экспресс01:28

Бетербиев – о нокауте Гвоздика: «Для меня это был бой жизни»

Sports.ru02:00

Российско-украинское противостояние в боксе закончилось нокаутом. Бетербиев победил Гвоздика

Sport24.ru02:00

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика в 10 раунде 18 октября

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Артур Бетербиев выбил второй пояс

Коммерсантъ01:39

Кадыров поздравил российского бойца с победой над украинцем Гвоздиком

Газета.Ru01:35

Бетербиев нокаутировал Гвоздика и стал чемпионом WBC

Metaratings02:02
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До острова Наксос древние люди добрались еще 200 тысяч лет назад

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Названа предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском

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Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
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Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

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При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый

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Пошлины США против Евросоюза вступили в силу

Напомним, ВТО разрешила США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила при субсидировании корпорации Airbus.
Взгляд.ру 17 октября в 22:22
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Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
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В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

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На Сахалине школьники толпой избили совестливую одноклассницу

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Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
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Туктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America

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Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
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На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
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Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов

Интересные знакомства ждут Тельцов.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
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Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента

Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
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Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
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По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку

Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
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В декабре на конференции IEDM 2019 компания TSMC подробно расскажет о 5-нм техпроцессе

Наличие опытных чипов позволяет TSMC оценить возможности будущих полупроводников, выпущенных на базе нового техпроцесса, о чём компания подробно расскажет в декабре.
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Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
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