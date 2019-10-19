Единоборства
РИА НовостиБетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF
Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF. Поединок, прошедший в пятницу в Филадельфии (США), завершился победой россиянина нокаутом в десятом раунде.
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Наука
До острова Наксос древние люди добрались еще 200 тысяч лет назад
МедиаПоток 17 октября в 13:41
Происшествия
Названа предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском
Прорыв дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край), вероятно, произошёл из-за подмыва после дождей, сообщили 19 октября в администрации местного сельсовета.
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Гаджеты
Motorola RAZR 2019 представят 13 ноября
Компания Motorola уже давно дразнит покупателей смартфоном RAZR 2019 со складным дисплеем, а теперь стало известно, что телефон будет официально представлен 13 ноября.
ГЛАС.RU вчера в 04:13
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Общество
Мозг отмирает: онколог сообщил о необратимых процессах у Заворотнюк
Дни.ру вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° вчера в 14:33
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания вчера в 07:36
Политика
Пошлины США против Евросоюза вступили в силу
Напомним, ВТО разрешила США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила при субсидировании корпорации Airbus.
Взгляд.ру 17 октября в 22:22
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
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В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Известия вчера в 20:53
Происшествия
На Сахалине школьники толпой избили совестливую одноклассницу
Московский Комсомолец 17 октября в 04:14
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Фигурное катание
Туктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала короткую программу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Нева Спорт 01:08
Шоу-бизнес
Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем
Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда 16 октября в 18:15
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Белохвостикова попала в реанимацию
АБН 16 октября в 09:52
Политика
В «Газпроме» назвали цену на газ для Украины
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть ниже нынешней на 20%.
Экономика сегодня вчера в 05:47
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело вчера в 08:07
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В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865
Astera вчера в 12:23
Общество
Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов
Интересные знакомства ждут Тельцов.
Primpress.ru вчера в 19:00
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Политика
Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента
Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 20:09
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Происшествия
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК вчера в 04:38
Гаджеты
В декабре на конференции IEDM 2019 компания TSMC подробно расскажет о 5-нм техпроцессе
Наличие опытных чипов позволяет TSMC оценить возможности будущих полупроводников, выпущенных на базе нового техпроцесса, о чём компания подробно расскажет в декабре.
3DNews 16 октября в 02:01
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25