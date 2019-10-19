Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF. Поединок, прошедший в пятницу в Филадельфии (США), завершился победой россиянина нокаутом в десятом раунде.

Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

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