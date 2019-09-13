Везучий клиент БК «Лига Ставок» собрал экспресс из эти игр и выиграл более трех миллионов рублей. Игрок зарядил ₽850 тыс. на экспресс из матчей «Спартак» — «Динамо» Минск и «Авангард» — «Торпедо». В обоих событиях беттер выбрал ставку на «тотал больше 5» с коэффициентами 2,1 и 2,05 соответственно.

Беттер выиграл ₽3,6 млн на экспрессе из двух матчей КХЛ

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