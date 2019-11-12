Авто

Российская газетаРоссийская газетаБез сюрпризов. Skoda представила новую Octavia

Первые фотографии новой Skoda Octavia появились еще в мае этого года - папарацци смогли "поймать" автомобиль в кузове универсал практически без камуфляжа на одном из шоссе в Чехии. Затем на тестах заметили уже лифтбек, а также запечатлели салон модели.
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Автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959-1971 годах. Выпускается с кузовами лифтбек и универсал, с передним поперечным расположением бензиновых или дизельных двигателей, приводом на передние или на все четыре колеса. На данный момент Octavia является самой популярной моделью Škoda за всю историю, произведено более 6,5 миллионов единиц всех поколений.
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