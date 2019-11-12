Первые фотографии новой Skoda Octavia появились еще в мае этого года - папарацци смогли "поймать" автомобиль в кузове универсал практически без камуфляжа на одном из шоссе в Чехии. Затем на тестах заметили уже лифтбек, а также запечатлели салон модели.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Футбол Климкин призвал футбольных фанатов не позорить Украину перед Россией Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал футбольных фанатов не создавать провокаций.

Происшествия У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его SIM-карту Более 420 тысяч рублей перевели себе неизвестные мошенники с банковской карты жителя Москвы, перевыпустив его SIM-карту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Политика Моралес отправился из Боливии в Мексику Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.

Общество ВЦИОМ назвал главные страхи россиян В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.

Хоккей Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона» Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».

Общество Обвиняемые по делу крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от семи до 19 лет колонии Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" к срокам от семи до 19 лет колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.

Общество На Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.

Политика Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату — Жээнбеков Кыргызстан присоединился к Парижскому соглашению по климату, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков на форуме, посвященном 75-летию МИД Кыргызстана и перспективам сотрудничества с ООН.

Общество СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей Следственный комитет РФ открыл на своем сайте рубрику «Внимание, пропал ребенок!», в которой публикуются актуальные сведения о розыске несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Шоу-бизнес Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.

Здоровье Более 55,2 млн жителей России сделали прививку от гриппа В России осенью 2019 года прививки против гриппа сделали более 55,2 млн человек, что составляет 38,2% от общей численности населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

Энергетика «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Экономика Российские производители сообщили о снижении цен на свинину Один из крупнейших производителей — группа «Черкизово» — сообщил о падении стоимости свинины на 14% по сравнению с прошлым годом.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.

Общество Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская решили расстаться Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.

Общество Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).