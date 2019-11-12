Авто
Российская газетаБез сюрпризов. Skoda представила новую Octavia
Первые фотографии новой Skoda Octavia появились еще в мае этого года - папарацци смогли "поймать" автомобиль в кузове универсал практически без камуфляжа на одном из шоссе в Чехии. Затем на тестах заметили уже лифтбек, а также запечатлели салон модели.
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Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.
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