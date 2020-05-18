Финансы
Телеканал 360°Без вливаний Центробанка доллар мог стоить больше 110 рублей
В исследовании Газпрома говорится, что в марте и апреле Центробанк продавал по 250–300 миллионов долларов в день, в общей сложности траты составили 6,6 миллиарда долларов, сообщила газета «Известия». По подсчетам аналитиков, если бы не валютные вливания, стоимость доллара стала бы выше 110 рублей.
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Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
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Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 14 мая в 20:00
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
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RT на русском 06:09
Авто
Dyson показал электромобиль для конкуренции с Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
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Известия 02:29
Армия и оружие
Су-35 для Египта начали производить в РФ
По сообщению ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, в России начали производство истребителей Су-35 по контракту с Египтом.
Военное дело вчера в 05:05
Финансы
Сбербанк запустил вклад с самой высокой процентной ставкой
Сбербанк запустил новый денежный вклад с самой высокой процентной ставкой из актуальных рублевых вкладов в учреждении, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 11:50
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия
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Больницу, в которую обращался человек, закрыли на карантин до 29 мая. Путина-2020 на Камчатке обещает быть богатой.
REGNUM 22:15
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Газета.Ru 15 мая в 04:25
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
Политика
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Напомним, ранее посол Украины в США Юрий Щербак заявлял о том, что Москва украла принадлежащее Киеву название «Русь», сделав из него «Россию».
REGNUM 21:30
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
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RT на русском вчера в 05:51
Происшествия
Будущие пенсионеры возвращаются в ПФР
Будущие пенсионеры возвращаются в ПФР В первом квартале 2020 года граждане подали почти 23 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений от одного страховщика к другому, подавляющее большинство приходится на возврат денег в ПФР.
Коммерсантъ 18:28
Здоровье
10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
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Телепорт 03:11
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Общество
Названы профессии, которые смогут работать удаленно после самоизоляции
Удаленный формат работы для ряда профессий сможет применяться и после выхода из самоизоляции из-за пандемии коронвируса.
РЕН ТВ 21:03
Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera 06:04
Здоровье
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС вчера в 09:40
Общество
Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила
Ранее Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском 06:57
Экономика
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).
РБК 22:30
Здоровье
В Омской области ввели ветеринарный карантин
В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
Общество
Forbes назвал пять недооцененных российских городов
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Хоккей
Овечкин показал сыну дельфина, который приплыл к их дому
Супруга Александра Овечкина – Анастасия Шубская опубликовала в сториз (инстаграм) новое видео, на котором капитан «Вашингтона» вместе со своим сыном наблюдают за настоящим дельфином, проплывавшим мимо их загородного дома.
ГЛАС.RU вчера в 04:04
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
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Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
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