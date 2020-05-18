Финансы
Телеканал 360°Без вливаний Центробанка доллар мог стоить больше 110 рублей
В исследовании Газпрома говорится, что в марте и апреле Центробанк продавал по 250–300 миллионов долларов в день, в общей сложности траты составили 6,6 миллиарда долларов, сообщила газета «Известия». По подсчетам аналитиков, если бы не валютные вливания, стоимость доллара стала бы выше 110 рублей.
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с чего всё началось
Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).Известиявчера в 17:01
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Аналитики рассказали о мерах Центробанка по поддержке российского рубля
ИА Красная Веснавчера в 15:06
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Комментарии
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РБК вчера в 23:32
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета вчера в 02:56
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
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Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
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Газета.Ru вчера в 22:43
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Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Авто
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Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня вчера в 05:00
Общество
Российские банки предупредили о списании алиментов
Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.
Lenta.ru 01:58
Армия и оружие
УНИАН распространяет фейк об обстреле войсками РФ позиций ВСУ на Донбассе
23.11, Москва \Tochka Zрения\ Украинское информагентство УНИАН распространяет откровенный фейк и ложь о том, что якобы российские, именно российские вооружённые формирования, обстреливают позиции украинских боевиков ВСУ, нарушая, таким образом, режим прекращения огня.
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Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Коронавирус распространился в 24 районах Иркутской области
Коронавирусная инфекция распространилась в 24 районах Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 23:59
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Роскачество выявило превышение норм мышьяка в фасованных креветках
Компания «Российская система качества» (Роскачество) провела лабораторные исследования фасованных креветок и обнаружила превышение допустимых норм мышьяка в проудкции нескольких марок.
Известия 02:11
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
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Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец вчера в 05:25
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Kursk.com 15 мая в 03:21
Экономика
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Экономика
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Происшествия
Игрок «Челси» Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина
Лондон, 18 мая 2020, 08:59 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина.
REGNUM 01:59
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
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«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
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В Красноярском крае для вахтовиков готовят мобильный военный госпиталь
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Годовые оценки выставили школьникам Москвы
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Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
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После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
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Убийство молодой женщины в Вольске. Возбуждены еще два дела
В отношении обвиняемого в убийстве жителя Вольска возбуждены еще два уголовных дела.
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