Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°Без вливаний Центробанка доллар мог стоить больше 110 рублей

В исследовании Газпрома говорится, что в марте и апреле Центробанк продавал по 250–300 миллионов долларов в день, в общей сложности траты составили 6,6 миллиарда долларов, сообщила газета «Известия». По подсчетам аналитиков, если бы не валютные вливания, стоимость доллара стала бы выше 110 рублей.
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с чего всё началось

Валютная реанимация: без вливаний ЦБ доллар мог бы стоить уже 110 рублей

Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).
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