Финансы
Телеканал 360°Без вливаний Центробанка доллар мог стоить больше 110 рублей
В исследовании Газпрома говорится, что в марте и апреле Центробанк продавал по 250–300 миллионов долларов в день, в общей сложности траты составили 6,6 миллиарда долларов, сообщила газета «Известия». По подсчетам аналитиков, если бы не валютные вливания, стоимость доллара стала бы выше 110 рублей.
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с чего всё началось
Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).Известиявчера в 17:01
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Аналитики рассказали о мерах Центробанка по поддержке российского рубля
ИА Красная Веснавчера в 15:06
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Комментарии
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Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США
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Названа дата открытия Турции для российских туристов
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Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
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Политика
Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса
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Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом
Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.
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Как сообщает РБ Спорт, первый тур в новом сезоне запланирован на 2 августа через 10 дней после окончания чемпионата-2019/20.
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RuNews24.ru 16 мая в 00:18
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Авторы исследования сравнили Core i9-10900K против Ryzen 9 3900X и Ryzen 9 3950X.
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За сутки в Иркутской области заболели коронавирусом 48 человек
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Областная газета (г. Иркутск) 21:53
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
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Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
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Каждая супружеская пара в Белоруссии получит бесплатную попытку ЭКО
Супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения Пресс-служба Александра Лукашенко Это новшество начнет действовать с 2021 года, как и ряд других мер поддержки, которые предусматривает новый закон.
Телеканал 360° 14:45
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Происшествия
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Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
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Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
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ГЛАС.RU 04:04
Музыка
Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году
«Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении ''Евровидения'' в 2021 году в Роттердаме на арене Ahoy», — гласит сообщение.
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В России были опрошены 4300 детей, и выяснилось, что с 2014 года снизилось число российских школьников с лишним весом.
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Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
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Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
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Армия и оружие
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Коммерсантъ 02:06
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Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
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Армия и оружие
Бывший боевик рассказал о подготовке на базе США в Сирии
"Абу Хамзи" уверяет, что на юге Сирии налажен конвейер по вербовке боевиков, которых условно делят на две группы: "хорошие" и "плохие", после чего первых отправляют бороться со вторыми.
РЕН ТВ 22:00
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа
Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа.
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
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Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06