Благодаря интервенциям Центробанка, потратившего на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%. При этом нефть — на 70%, говорится в исследовании Газпромбанка («Известия» с ним ознакомились).

с чего всё началось

В исследовании Газпрома говорится, что в марте и апреле Центробанк продавал по 250–300 миллионов долларов в день, в общей сложности траты составили 6,6 миллиарда долларов, сообщила газета «Известия». По подсчетам аналитиков, если бы не валютные вливания, стоимость доллара стала бы выше 110 рублей.

Без вливаний Центробанка доллар мог стоить больше 110 рублей

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