Экономика
ИзвестияБез юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
Минэкономразвития оценило количество закрывшихся юридических лиц с августа 2018 года по август 2019-го в 667,9 тыс. единиц. Все предприятия относились к категории малого и среднего предпринимательства (МСП).
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:11, Вашингтон
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Финансы
Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%
Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
ТАСС 15:09
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Суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Окружной суд Амстердама заблокировал 100% акций компании "Южного потока", дочерней компании "Газпрома", которая занимается строительством "Турецкого потока".
Газета.Ru 09:49
Происшествия
Задержанного в Пулково американца выдворили из России по решению суда
Гражданин США Алет Тэрада, задержанный в петербургском аэропорту "Пулково" по подозрению в сбыте наркотиков у себя на родине, выдворен из России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
РИА Новости 13:21
Происшествия
Выяснились обстоятельства падения девочки в канализационный люк
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.
Вести.Ru 02:45
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 15:19
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Политика
КПРФ предложила вернуть смертную казнь
Депутаты фракции КПРФ предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.
BFM.ru 13:20
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Известия вчера в 07:27
Транспорт
Минтранс предложил обменивать пластиковые бутылки на проездные в метро
За рубежом, указывает он, уже есть опыт установки таких автоматов: в 2019 году власти Рима запустили пилотный проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты на метро.
РБК 12:25
Политика
На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
RT на русском 13:46
Армия и оружие
Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Беларуси и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".
РИА Новости 05:50
Общество
Строители показали Крымский мост с подсветкой
В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
РБК 14:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Общество
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Lenta.ru 15:28
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
Российская газета 13:30
Политика
Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил кабмину сократить расходы на содержание чиновников в проекте государственного бюджета на 2020 год.
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Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Наука
Горные реки оказались мощным источником выбросов углекислого газа
Несмотря на относительно небольшие размеры, быстрые горные реки порождают около трети выбросов углекислого (СО2) и других парниковых газов, которые выделяют все пресноводные водоемы Земли.
ТАСС Наука 08:24
Армия и оружие
В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160
Профиль 23 октября в 12:24