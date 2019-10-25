Экономика

ИзвестияИзвестияБез юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

Минэкономразвития оценило количество закрывшихся юридических лиц с августа 2018 года по август 2019-го в 667,9 тыс. единиц. Все предприятия относились к категории малого и среднего предпринимательства (МСП).
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Песков: Кремль разберется с данными об активности предприятий малого и среднего бизнеса

ТАСС08:36

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

Известиявчера в 17:01

Стало известно влияние роста налогов на компании в России

Lenta.ru07:43

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости07:40

В России за год закрылось почти 700 тысяч фирм

РЕН ТВвчера в 19:24

В России за год закрылось почти 700 тысяч компаний. Причина

URA.Ruвчера в 16:42

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

Коммерсантъ08:16
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Происшествия

В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила

Известия 09:31
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Финансы

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
ТАСС 15:09
Общество

Суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Окружной суд Амстердама заблокировал 100% акций компании "Южного потока", дочерней компании "Газпрома", которая занимается строительством "Турецкого потока".
Газета.Ru 09:49
Происшествия

Задержанного в Пулково американца выдворили из России по решению суда

Гражданин США Алет Тэрада, задержанный в петербургском аэропорту "Пулково" по подозрению в сбыте наркотиков у себя на родине, выдворен из России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
РИА Новости 13:21
Происшествия

Выяснились обстоятельства падения девочки в канализационный люк

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.
Вести.Ru 02:45
Общество

В беспорядках в Ираке погибли более 20 человек и 1800 пострадали

Известия 15:09
Общество

Топ-менеджер «Альфа-капитала» уволился после обвинений в избиении жены

Ридус 15:40
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 15:19
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Политика

КПРФ предложила вернуть смертную казнь

Депутаты фракции КПРФ предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.
BFM.ru 13:20
Общество

Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

Известия вчера в 07:27
Транспорт

Минтранс предложил обменивать пластиковые бутылки на проездные в метро

За рубежом, указывает он, уже есть опыт установки таких автоматов: в 2019 году власти Рима запустили пилотный проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты на метро.
РБК 12:25
Политика

На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
RT на русском 13:46
Армия и оружие

Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

По словам Шойгу, основное внимание уделяется "развитию региональной группировки войск Беларуси и России, совместной оперативной и боевой подготовке, а также формированию действенной нормативной правовой базы".
РИА Новости 05:50
Общество

Строители показали Крымский мост с подсветкой

В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
РБК 14:48
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Общество

Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp

Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Lenta.ru 15:28
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
Российская газета 13:30
Политика

Зеленский поручил урезать расходы на содержание чиновников

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил кабмину сократить расходы на содержание чиновников в проекте государственного бюджета на 2020 год.
Политика Сегодня 10:17
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Наука

Горные реки оказались мощным источником выбросов углекислого газа

Несмотря на относительно небольшие размеры, быстрые горные реки порождают около трети выбросов углекислого (СО2) и других парниковых газов, которые выделяют все пресноводные водоемы Земли.
ТАСС Наука 08:24
Армия и оружие

В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160

Профиль 23 октября в 12:24
Музыка

Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам

Взгляд.ру 13:20
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