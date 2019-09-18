Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча 10-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Краснодаром", на игре будет работать видеоассистент рефери (VAR), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Встреча пройдет 22 сентября в Москве.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Армия и оружие В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».

Экономика У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу Футболисты вышли из тюрьмы по УДО (условно-досрочному освобождению). Мамаева и Кокориных встречали многочисленные журналисты.

Происшествия В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Общество Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Шоу-бизнес Максим Галкин снял видео в спальне Аллы Пугачевой Периодически в ролике появляются вставки с выступлений Пугачевой, а потому можно точно сказать, что песня, исполняемая Галкиным, посвящена ей.

Происшествия Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Футбол «Ливерпуль» уступил «Наполи» в Италии В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» одержал домашнюю победу над «Ливерпулем» со счетом 2:0. Счет в матче не был открыт до 82-й минуты, когда в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Киберспорт Valve обновила систему подбора рейтинговых игр в Dota 2 Компания Valve рассказала об изменениях в системе поиска игр в Dota 2. Теперь принимать участие в рейтинговых матчах смогут исключительно те игроки, которые сыграли не менее 100 часов.

Игры Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

Политика Иран отказался от переговоров с США на всех уровнях «Политика максимального давления на иранскую нацию не имеет большого значения, и все официальные лица в Исламской республике единодушно считают, что никаких переговоров на любом уровне с Соединенными Штатами не будет»,— заявил верховный лидер Ирана.

Наука В России появится система слежения за поведением водителей К 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.