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Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча 10-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Краснодаром", на игре будет работать видеоассистент рефери (VAR), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Встреча пройдет 22 сентября в Москве.
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