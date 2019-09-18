Футбол
РИА НовостиБезбородов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Краснодар»
Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча 10-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и "Краснодаром", на игре будет работать видеоассистент рефери (VAR), сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Встреча пройдет 22 сентября в Москве.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:56, Вашингтон
Политика
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
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RT на русском вчера в 23:30
Экономика
У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу
Футболисты вышли из тюрьмы по УДО (условно-досрочному освобождению). Мамаева и Кокориных встречали многочисленные журналисты.
Спорт-Экспресс вчера в 02:24
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
РБК 00:42
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
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Взгляд.ру вчера в 11:20
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Периодически в ролике появляются вставки с выступлений Пугачевой, а потому можно точно сказать, что песня, исполняемая Галкиным, посвящена ей.
Bimru.ru вчера в 08:15
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившую к пациенту
В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 16 сентября в 20:04
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 16 сентября в 10:23
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
Футбол
«Ливерпуль» уступил «Наполи» в Италии
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» одержал домашнюю победу над «Ливерпулем» со счетом 2:0. Счет в матче не был открыт до 82-й минуты, когда в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти.
LiveSport.ru вчера в 16:55
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 16 сентября в 03:21
Космос
Последние «Протон-М» пересчитали
Lenta.ru вчера в 07:45
Армия и оружие
Военные впервые применили комплекс «Палантин»
Вести.Ru 16 сентября в 08:44
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
БТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии под Смоленском
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Киберспорт
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Компания Valve рассказала об изменениях в системе поиска игр в Dota 2. Теперь принимать участие в рейтинговых матчах смогут исключительно те игроки, которые сыграли не менее 100 часов.
ProstoProSport вчера в 23:10
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru вчера в 04:06
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Политика
Иран отказался от переговоров с США на всех уровнях
«Политика максимального давления на иранскую нацию не имеет большого значения, и все официальные лица в Исламской республике единодушно считают, что никаких переговоров на любом уровне с Соединенными Штатами не будет»,— заявил верховный лидер Ирана.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Наука
В России появится система слежения за поведением водителей
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Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 16 сентября в 08:33
Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
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Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Транспорт
Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы
РИА Новости вчера в 06:10
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Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru 16 сентября в 18:47