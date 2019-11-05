РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиБезбородов назначен главным арбитром матча «Локомотив» – «Краснодар»

Владислав Безбородов назначен главным арбитром матча 16-го тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и "Краснодаром", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Встреча пройдет 10 ноября в Москве.
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