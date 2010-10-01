Футбол

Sports.ruSports.ruБезбородов назначил пенальти в ворота «Краснодара» после просмотра VAR

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА играет против «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ. На 29-й минуте встречи мяч попал в локоть защитнику «Краснодара» Дмитрию Скопинцеву после прострела хавбека ЦСКА Николы Влашича. Арбитр Владислав Безбородов посмотрел повтор этого эпизода и назначил пенальти.
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