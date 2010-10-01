Футбол

Sports.ruSports.ruБезбородов назначил пенальти в ворота «Краснодара» после просмотра VAR

ЦСКА — Краснодар
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Ильзат Ахметов
23′
Никола Влашич
32′
Федор Чалов
37′
40′
Дмитрий Скопинцев
Никола Влашич
41′
46′
Дмитрий Скопинцев
Маркус Берг
46′
Даниил Уткин
Магомед-Шапи Сулейманов
57′
Маркус Берг
57′
Магомед-Шапи Сулейманов
60′
Маркус Берг
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
64′
72′
Кайо Панталеао
Руслан Камболов
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
90′+2′
Никола Влашич
90′+5′
90′+7′
Александр Мартынович
ЦСКА играет против «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ. На 29-й минуте встречи мяч попал в локоть защитнику «Краснодара» Дмитрию Скопинцеву после прострела хавбека ЦСКА Николы Влашича. Арбитр Владислав Безбородов посмотрел повтор этого эпизода и назначил пенальти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Безбородов назначил пенальти в ворота «Краснодара» после просмотра VAR

Sports.ru12:34

ЦСКА победил «Краснодар» и вышел на второе место в РПЛ

ODDS.ru13:57

ЦСКА забил «Краснодару» три гола за 10 минут. Безбородов назначил пенальти после просмотра VAR

Бомбардир.ру12:52

Влашич заработал пенальти с помощью ВАРа и сам его реализовал

Евро-футбол.ру12:36

ЦСКА вырывает победу у «Краснодара» 3:2

Аргументы недели14:57

Арбитр Федотов объяснил, почему Ахметов получил желтую карточку, а не красную

Bobsoccer12:54

ЦСКА — «Краснодар»: за что назначен пенальти в ворота гостей?

Спорт-Экспресс13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Космос

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

ТАСС 15:49
Футбол

ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место

ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.
Вести.Ru 14:07
Политика

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Гаджеты

Обновление iOS 13 сломало PUBG Mobile и Fortnite

После выхода iOS 13 в версиях PUBG Mobile и Fortnite для iPhone и iPad появился критический баг, который не позволяет многим пользователям нормально играть.
CyberSport.ru вчера в 14:59
Здоровье

Минздрав озвучил ежедневную безопасную норму алкоголя

Нормой оказалась доза в 20-30 граммов чистого алкоголя. Об этом сообщают Риа-Новости со ссылкой на экспертов Минздрава РФ.
Infokam.su 19 сентября в 05:05
Общество

Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье

В 2007 году Баррон объявил, что пойдет по стопам отца, оставив около 97 процентов своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов, Фонду Конрада Н. Хилтона.
РИА Новости 13:27
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 16:11
Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily 20 сентября в 14:24
Технологии

МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег

В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.
Ferra 13:26
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Политика

Макрон обсудит сделку с Ираном на ГА ООН

Французский президент Эммануэль Макрон намерен обсудить ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном с коллегами из Великобритании и Германии.
Экономика сегодня 16:42
Хоккей

«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» с голом Гусева

Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.
REGNUM 05:48
Происшествия

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Lenta.ru 16:58
Политика

В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским

Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:00
Футбол

Матч «Аталанта» — «Фиорентина» был остановлен из-за расизма

Sport24.ru 15:27
Армия и оружие

В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина

RT на русском 15:25
Армия и оружие

Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР

Украинские силовики ранили мужчину вблизи пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 16:48
Армия и оружие

Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство

Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Происшествия

На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн

Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
Вести.Ru 16:58
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании

"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:58
Культура

Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского

Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb вчера в 07:57
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 20 сентября в 08:27
Футбол

В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова

Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.
Чемпионат 15:24
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon вернулись на рынок РФ

Автоновости дня 20 сентября в 23:25
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Происшествия

Российский турист утонул на Кипре

В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
Известия 15:56
Политика

В Китае начали взрывать мечети

Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты.
Lenta.ru 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никола Влашич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба ЦСКА и сборной Хорватии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владислав Юрьевич Безбородов
Российский футбольный судья
Российский футбольный судья. В прошлом футболист. Выступал на позиции нападающего.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное