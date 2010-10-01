ЦСКА играет против «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ. На 29-й минуте встречи мяч попал в локоть защитнику «Краснодара» Дмитрию Скопинцеву после прострела хавбека ЦСКА Николы Влашича. Арбитр Владислав Безбородов посмотрел повтор этого эпизода и назначил пенальти.

Футбол ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.

Политика Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Гаджеты Обновление iOS 13 сломало PUBG Mobile и Fortnite После выхода iOS 13 в версиях PUBG Mobile и Fortnite для iPhone и iPad появился критический баг, который не позволяет многим пользователям нормально играть.

Здоровье Минздрав озвучил ежедневную безопасную норму алкоголя Нормой оказалась доза в 20-30 граммов чистого алкоголя. Об этом сообщают Риа-Новости со ссылкой на экспертов Минздрава РФ.

Общество Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье В 2007 году Баррон объявил, что пойдет по стопам отца, оставив около 97 процентов своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов, Фонду Конрада Н. Хилтона.

Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Технологии МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.

Автоспорт Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.

Политика Макрон обсудит сделку с Ираном на ГА ООН Французский президент Эммануэль Макрон намерен обсудить ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном с коллегами из Великобритании и Германии.

Хоккей «Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» с голом Гусева Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.

Политика В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Армия и оружие Украинские силовики ранили мирного жителя, заявили в ДНР Украинские силовики ранили мужчину вблизи пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в Народной милиции ДНР.

Армия и оружие Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.

Происшествия На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.

Культура Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Футбол В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Происшествия Российский турист утонул на Кипре В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.