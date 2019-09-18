Футбол
Аргументы и Факты - АдыгеяБезбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар»
Владислав Юрьевич Безбородов родился 15 января 1973 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Его отец, Юрий Безбородов, бывший футболист, позднее судья республиканской категории и инспектор РФС. С 2004-го Владислав Безбородов стал работать арбитром в матчах второго дивизиона и турнира дублеров.
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Безбородов назначен на матч ЦСКА – «Краснодар», Сухой рассудит «Уфу» и «Спартак»
Советский спорт02:47
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
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Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
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Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
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Довелось играть с Роналду, он тоже постоянно. До него дотронешься — он падает.
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В Кремле прокомментировали акции в поддержку Устинова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об общественных акциях в поддержку Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в Москве.
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Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
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Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен
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Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Политика
Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.
VSE42.RU 01:05
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
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Наука
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.
Pravda.Ru вчера в 08:17
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
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Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
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Экономика
Низкую производительность труда в РФ объяснили слабым потреблением
Низкая производительность труда в России в первую очередь связана с невысоким уровнем потребления.
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СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»
Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 07:17
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В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
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Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу
В прокуратуре восстановили хронологию событий. Семья жила в селе Паниковец, и до восьми лет девочка не посещала школьные занятия.
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Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
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Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США
В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.
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В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
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Руководство «Манчестер Сити» получило украинские паспорта
Представители футбольного клуба "Манчестер Сити" получили украинские паспорта и вышиванки от руководства донецкого "Шахтера" накануне матча группового этапа Лиги чемпионов.
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