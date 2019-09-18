Футбол

Аргументы и Факты - АдыгеяАргументы и Факты - АдыгеяБезбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар»

Владислав Юрьевич Безбородов родился 15 января 1973 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Его отец, Юрий Безбородов, бывший футболист, позднее судья республиканской категории и инспектор РФС. С 2004-го Владислав Безбородов стал работать арбитром в матчах второго дивизиона и турнира дублеров.
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