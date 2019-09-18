Владислав Юрьевич Безбородов родился 15 января 1973 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Его отец, Юрий Безбородов, бывший футболист, позднее судья республиканской категории и инспектор РФС. С 2004-го Владислав Безбородов стал работать арбитром в матчах второго дивизиона и турнира дублеров.

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Политика «Турецкий поток» пройдет по Болгарии и Венгрии Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из "Турецкого потока".

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.

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Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Политика Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Политика Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.

Космос Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".

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Происшествия В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.