В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг - самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха.

с чего всё началось

В Испании в свое время активно предпочитали обзаводиться собственностью граждане РФ. Сейчас их дома и квартиры, из-за карантина и невозможности въезда в эту южноевропейскую страну, пустуют вот уже несколько месяцев.

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

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