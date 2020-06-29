Общество

Российская газетаРоссийская газетаБездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

В Испании в свое время активно предпочитали обзаводиться собственностью граждане РФ. Сейчас их дома и квартиры, из-за карантина и невозможности въезда в эту южноевропейскую страну, пустуют вот уже несколько месяцев.
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с чего всё началось

Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг - самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха.
Газета.Ru30 июня в 02:03

Подробнее о событии

Приехал на дачу, а она уже чужая: Доберутся ли европейские «оккупанты» до российских домов?

Царьград03:34

Российские владельцы недвижимости в Испании пытаются защитить свои дома от нелегалов

Ореанда-Новости01:43

Как в Европе захватывают дома россиян

Рамблер30 июня в 03:12

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Lenta.ru30 июня в 13:10

В Европе захватывают дома россиян

URA.Ru30 июня в 03:25

Твой дом — не твоя крепость: как сквоттеры захватывают дома в Испании

РЕН ТВ01:38

Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

Газета.Ru30 июня в 02:03
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
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Происшествия

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
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Авто

Mercedes-Benz GLS стал самым бесполезным внедорожником для города

Автоновости дня 01:21
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Шоу-бизнес

Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни

Актер театра и кино Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили его друзья и родственники.
Эхо Москвы вчера в 11:23
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
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Общество

Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии

Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.
РБК 04:21
Происшествия

Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113

Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянме достигло 113.
RT на русском 04:20
Политика

МИД Японии заявил о неизменности позиции по Южным Курилам

Правительство Японии не меняет своей позиции по вопросу Южных Курил и заключения мирного договора с Россией после прошедшего в РФ голосования по поправкам к Конституции.
Известия 04:11
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

ToDay News Ufa вчера в 07:40
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Общество

Малахов опроверг свое участие во флешмобе на Пушкинской площади

Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
Народные новости вчера в 17:05
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Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 30 июня в 06:10
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Футбол

Евсеев остался доволен игрой «Уфы» в матче с «Рубином»

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев оценил игру команды в поединке 25-го тура РПЛ с «Рубином».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:48
Политика

За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей

В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
Компания 02:59
Футбол

В Сочи собираются провести футбольный матч продолжительностью 25 часов

В пресс-службе администрации города Сочи сообщили, что футбольный ультрамарафон пройдет с 8 по 9 августа с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки.С учетом благоприятной эпидобстановки, мероприятие планируют провести на курорте с 8 по 9 августа.
Soccer.ru 03:18
Здоровье

В больницы Красноярского края поступило лекарство от коронавируса

«Северный город» – В базовые стационары Красноярского края поступило лекарство от COVID-19. Об этом 2 июля сообщили в Минздраве региона.
Северный город 04:00
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Шоу-бизнес

Виктория Боня призналась, что страдает без мужа

Экс-участница «Дом-2», светская львица Виктория Боня, расставшись с предпринимателем Пьером Андюраном, стала гораздо скрытнее в вопросах личной жизни.
Gazeta.SPb вчера в 20:35
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Армия и оружие

ВМФ приступил к подбору экипажей для двух российских вертолетоносцев

Как сообщили источники в кругах ВМФ, экипажи кораблей «Владивосток» и «Севастополь» должны быть полностью сформированы и приступят к обучению в 2022 году.
ИА Красная Весна вчера в 19:07
Общество

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Общество

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
3
Общество

В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
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Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Газета.Ru 02:29
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Экономика

Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Политика

Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, соответствующий документ в четверг зарегистрирован на официальном сайт парламента.
РИА Новости 04:08
Армия и оружие

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
Piter.tv 01:20
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Общество

ФСБ изъяла в разных регионах страны 77 единиц оружия и 103 кг тротила

REGNUM 03:42
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Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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