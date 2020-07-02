Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
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На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. В Испании в свое время активно предпочитали обзаводиться собственностью граждане РФ.В источнике
С чего всё началось
Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе
В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг - самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха.
Газета.Ru30 июня в 02:03
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