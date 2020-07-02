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Российская газетаРоссийская газета

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений. В Испании в свое время активно предпочитали обзаводиться собственностью граждане РФ.В источнике
С чего всё началось

Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг - самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха.
Газета.Ru30 июня в 02:03
Подробнее о событии

Российские владельцы недвижимости в Испании пытаются защитить свои дома от нелегалов

Ореанда-Новости01:43

Россияне пожаловались на захват их пустующих домов в Испании

РЕН ТВ01:09

Как в Европе захватывают дома россиян

Рамблер30 июня в 03:12

Бездомные захватили ваш европейский дом? Юрист дал неутешительный прогноз

Царьград30 июня в 06:58

В Европе захватывают дома россиян

URA.Ru30 июня в 03:25

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Lenta.ru30 июня в 13:10

Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

Газета.Ru30 июня в 02:03
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Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
РБК01:19
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Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия

Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости22:41
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Никаких 120-герцевых дисплеев в линейке iPhone 12 не будет? Если так, остаётся надеяться на поддержку хотя бы 90 Гц

Правда, про режим 90 Гц Янг ничего не сказал, так что можно надеяться, что хотя бы такие экраны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max всё же получат, потому что уже сейчас отсутствие подобных дисплеев является ощутимым недостатком текущего поколения флагманов Apple.
iXBT.comвчера в 16:07

Медведь напал на рыбака на Камчатке

Медведь напал на жителя Камчатки на берегу реки Авача, мужчина получил серьезные травмы и доставлен в больницу, сообщается на странице краевого Агентства лесного хозяйства и животного мира в Instagram.
ТАСС21:02
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Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.
Газета.Ruвчера в 11:32
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Акинфеев попал в топ-10 вратарей мира по числу «сухих» матчей

Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев стал шестым среди вратарей мира по числу матчей без пропущенных голов с 2000 года, согласно рейтингу, опубликованному на сайте Give Me Sport.
Интерфакс-Спортвчера в 03:50
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАССвчера в 16:15
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Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новостивчера в 10:32
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