В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг - самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха.

с чего всё началось

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов. Число подобных жалоб резко возросло после закрытия границ из-за карантина, когда хозяева не могли приехать в свое жилье в другой стране.

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