Общество

Lenta.ruLenta.ruБездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов. Число подобных жалоб резко возросло после закрытия границ из-за карантина, когда хозяева не могли приехать в свое жилье в другой стране.
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с чего всё началось

Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг - самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха.
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Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Lenta.ru13:10

В Европе начали массово захватывать пустующие дома россиян

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Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

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Рамблер03:12

Европейцы массово захватывают дома россиян в Испании

РЕН ТВ07:31
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О желании создания семьи заявил Николай Басков

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Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии

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У обезьян и американцев обнаружили общность мышления

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Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
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