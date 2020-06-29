Общество
Lenta.ruБездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов. Число подобных жалоб резко возросло после закрытия границ из-за карантина, когда хозяева не могли приехать в свое жилье в другой стране.
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с чего всё началось
В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг - самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха.Газета.Ru02:03
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