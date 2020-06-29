Общество

Lenta.ruLenta.ruБездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов. Число подобных жалоб резко возросло после закрытия границ из-за карантина, когда хозяева не могли приехать в свое жилье в другой стране.
Читать в источнике
Комментировать189
с чего всё началось

Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг - самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха.
Газета.Ru02:03

Подробнее о событии

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Lenta.ru13:10

Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

Газета.Ru02:03

Европейцы массово захватывают дома россиян в Испании

РЕН ТВ07:31

Бездомные захватили ваш европейский дом? Юрист дал неутешительный прогноз

Царьград06:58

В Европе захватывают дома россиян

URA.Ru03:25

Как в Европе захватывают дома россиян

Рамблер03:12

В Европе начали массово захватывать пустующие дома россиян

News.ru09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
3,9K
Происшествия

Дом культуры горит в Гусь-Хрустальном

В городе Гусь-Хрустальный горит здание Дома культуры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 15:35
4
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
385
Космос

Духи с ароматом космоса планируют создать в США

Пятый канал 28 июня в 18:55
2
Авто

GAC объявил цену на минивэн GN8 в России

Цены были объявлены в ходе официальной онлайн-презентации представительством марки в России «ГАК Мотор Рус».
Движок 13:10
8
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК 15:28
Игры

Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля

Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
NewInform вчера в 09:22
19
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
70
Общество

Итоговая явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 93%

Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.
RT на русском 13:19
85
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
1,1K
Армия и оружие

На параде Победы впервые показали РСЗО «Торнадо-С»

По Красной Площади впервые прошла реактивная система залпового огня «Торнадо-С» РСЗО «Торнадо-С».
Территория новостей 06:49
75
Происшествия

В Воронеже в результате аварии перевернулась маршрутка с пассажирами

Вести.Ru 05:54
39
Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru 15:00
8
Общество

Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС

RT на русском 14:55
6
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
117
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
1,4K
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
685
Здоровье

С 1 сентября пожилым учителям могут запретить посещение школ

1 сентября пожилых преподавателей, которые имеют хронические заболевания, скорее всего, оградят от работы в классах.
БИЗНЕС Online 14:57
6
Политика

Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
7,8K
Экономика

А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
Коммерсантъ 04:40
15
Экономика

МОТ представила новые прогнозы по безработице в мире в 2020 году

Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержатся обновлённые прогнозы по уровню безработицы в мире к концу 2020 года.
RT на русском 12:43
1
Здоровье

Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой

Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов в беседе с ТАСС рассказал, что риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванных им заболеваний связана с генетической предрасположенностью человека.
Live24 00:17
8
Футбол

Хакими подписал контракт с «Интером»

Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими подписал контракт с "Интером".
Soccer.ru 12:33
Происшествия

На юго-востоке Москвы горит склад

Склад загорелся на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.
ТАСС 15:16
Армия и оружие

ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году.
Известия 10:33
169
Политика

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
29
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
371
Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости 13:58
125
Армия и оружие

Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет

Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело 02:12
12
Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
274
Как работают Яндекс.Новости?
Главное