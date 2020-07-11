Коронавирус
РИА НовостиБежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
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с чего всё началось
В эксклюзивном интервью Fox News вирусолог из Гонконга доктор Ли-Мэн Янь рассказала о раннем исследовании, которое, по ее словам, она проводила в связи с COVID-19.Московский Комсомолецвчера в 02:54
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