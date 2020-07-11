Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
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с чего всё началось
В эксклюзивном интервью
 Fox News вирусолог из Гонконга доктор Ли-Мэн Янь рассказала о раннем исследовании, которое, по ее словам, она проводила в связи с COVID-19.
Московский Комсомолецвчера в 02:54

Подробнее о событии

СМИ узнали о бежавшем из Китая для разоблачения правды о COVID вирусологе

РБКвчера в 23:52

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

РИА Новостивчера в 22:30

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Lenta.ruвчера в 19:36

Бежавшая из Гонконга вирусолог рассказала «правду» о коронавирусе

Известиявчера в 20:59

Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о COVID-19

News.ruвчера в 10:50

Fox News (США): китайский вирусолог, обвиняющий Пекин в сокрытии информации о коронавирусе, бежит из Гонконга (Fox News)

ИноСМИвчера в 08:13

Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о коронавирусе

Московский Комсомолецвчера в 02:54
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Единоборства

Ян отреагировал на слова Сехудо о своей победе над Алдо

RT на русском 03:47
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Футбол

Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках

Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.
Газета.Ru 05:22
Игры

Sony инвестирует $250 млн в Epic Games

Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
ПРАЙМ 10 июля в 05:56
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Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
6K
Общество

Ученый сообщил о росте заразности коронавируса

Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post.
РБК 03:53
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Происшествия

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
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Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru вчера в 20:33
8,7K
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 10 июля в 13:02
44
Происшествия

Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
2
Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
8
Происшествия

На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

РИА Новости 05:26
5
Общество

За сутки в Татарстане выявлено еще 36 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 10 июля в 07:34
2
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

РБК 10 июля в 10:17
3,8K
Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.
Lenta.ru вчера в 08:47
3,3K
Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
3
Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
4
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
1,4K
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
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Футбол

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом»

В субботу, 11 июля, стало известно, что «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом».
Форпост Северо-Запад вчера в 14:03
Здоровье

Вкусный и доступный напиток снизит риск цирроза печени

В среднем же у любителей кофе риск заболеть циррозом снижается на 21%, пишет «МедикФорум».
Волгоградская правда вчера в 13:38
6
Здоровье

Миру прогнозируют третью волну коронавируса

Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.
Газета.Ru 05:16
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Общество

Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения

Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
89
Общество

Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев

Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 10 июля в 08:12
23
Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
64
Происшествия

В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19

Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
РИА Новости 05:17
4
Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента

Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
41
Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
2,4K
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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