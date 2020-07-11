с чего всё началось

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Футбол Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Общество Ученый сообщил о росте заразности коронавируса Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post. 35

Происшествия Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске. 135

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 8

Происшествия Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. 3,3K

Здоровье За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,4K

Футбол «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» В субботу, 11 июля, стало известно, что «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом».

Здоровье Миру прогнозируют третью волну коронавируса Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle. 43

Общество Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник. 89

Происшествия В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19 Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства. 4