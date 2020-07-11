Коронавирус
РИА НовостиБежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
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с чего всё началось
В эксклюзивном интервью Fox News вирусолог из Гонконга доктор Ли-Мэн Янь рассказала о раннем исследовании, которое, по ее словам, она проводила в связи с COVID-19.Московский Комсомолецвчера в 02:54
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В титульном бою полулёгкой весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), сошлись действующий чемпион 28-летний австралиец Алекс Волкановски и претендент на титул из США Макс Холлоуэй.
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Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
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Rusvesna.su 10 июля в 10:10
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
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Evo-rus.com вчера в 07:36
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
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Хоккей
Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона
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Газета.Ru вчера в 23:50
Автоспорт
Леклер оштрафован на три места на старте за блокировку Квята
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Штирии Формулы-1.
Чемпионат вчера в 13:58
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Экспресс газета вчера в 03:06
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Коммерсантъ вчера в 10:49
Финансы
«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости вчера в 01:00
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Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов считает, что «Сочи» обыграет «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России.
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Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.
Известия 01:01
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
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GTA: San Andreas показали с современной графикой
Ferra вчера в 12:00
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
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Что запрещается делать 12 июля, на Петров день
Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Армия и оружие
Украина предъявила России права на танк Т-14 «Армата»
Украинская сторона решила приписать себе историю разработки и создания новейшего российского тяжёлого танка Т-14 «Армата», несмотря на тот факт, что эта боевая машина считается исключительной разработкой российских военных.
Avia.pro вчера в 18:34
Общество
Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом
В России в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
RT на русском 00:00
Происшествия
Еще пятеро новосибирцев скончались от коронавируса
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 12,68 млн, умерли более 564 тыс. человек.
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Общество
Ubisoft опубликовала тизер Far Cry 6
Ubisoft представила официальный тизер Far Cry 6. В нем студия показала актера из сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, который сыграл главного антагониста в новой части шутера.
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Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за пасынка
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StarHit.ru вчера в 09:00
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Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
Российская газета вчера в 18:55
Общество
Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма во время пандемии
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что на сегодняшний день наиболее безопасной страной для путешествий в условиях пандемии коронавируса является Китай.
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