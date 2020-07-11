с чего всё началось

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Единоборства Волкановски защитил титул в бою с Холлоуэйем на турнире UFC 251 В титульном бою полулёгкой весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), сошлись действующий чемпион 28-летний австралиец Алекс Волкановски и претендент на титул из США Макс Холлоуэй.

Футбол Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте» Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.

Армия и оружие Расстрелы, взрывы и массовые побоища: в рядах карателей на Донбассе сложная обстановка — сводка На донецком направлении каратели 79-й, 57-й и 54-й бригад по приказам военных преступников Луценко, Мишанчука и Майстренко обстреляли из зенитных установок, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия н. п. Александровка, Жабичево, пос. шахты «Трудовская» и район аэропорта г. Донецка.

Музыка Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня» В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать. 16

Автоспорт Леклер оштрафован на три места на старте за блокировку Квята Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Штирии Формулы-1.

Шоу-бизнес 240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть 240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу. 6

Футбол Бубнов поставил на победу «Сочи» над «Спартаком» в 28-м туре РПЛ Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов считает, что «Сочи» обыграет «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России.

Здоровье Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью. 17

Политика В Польше началось голосование во втором туре выборов президента Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний. 2

Армия и оружие Украина предъявила России права на танк Т-14 «Армата» Украинская сторона решила приписать себе историю разработки и создания новейшего российского тяжёлого танка Т-14 «Армата», несмотря на тот факт, что эта боевая машина считается исключительной разработкой российских военных. 178

Общество Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом В России в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).

Происшествия Еще пятеро новосибирцев скончались от коронавируса Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 12,68 млн, умерли более 564 тыс. человек. 1

Общество Ubisoft опубликовала тизер Far Cry 6 Ubisoft представила официальный тизер Far Cry 6. В нем студия показала актера из сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, который сыграл главного антагониста в новой части шутера. 40