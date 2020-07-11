Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
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с чего всё началось
В эксклюзивном интервью
 Fox News вирусолог из Гонконга доктор Ли-Мэн Янь рассказала о раннем исследовании, которое, по ее словам, она проводила в связи с COVID-19.
Московский Комсомолецвчера в 02:54

Подробнее о событии

СМИ узнали о бежавшем из Китая для разоблачения правды о COVID вирусологе

РБКвчера в 23:52

Fox News (США): китайский вирусолог, обвиняющий Пекин в сокрытии информации о коронавирусе, бежит из Гонконга (Fox News)

ИноСМИвчера в 08:13

Бежавшая из Гонконга вирусолог рассказала «правду» о коронавирусе

Известиявчера в 20:59

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Lenta.ruвчера в 19:36

Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о COVID-19

News.ruвчера в 10:50

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

РИА Новостивчера в 22:30

Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о коронавирусе

Московский Комсомолецвчера в 02:54
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Фигурное катание

Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира

РИА Новости вчера в 10:38
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
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Футбол

Месси установил историческое достижение Ла Лиги

ГЛАС.RU вчера в 22:04
Единоборства

Волкановски защитил титул в бою с Холлоуэйем на турнире UFC 251

В титульном бою полулёгкой весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове», проходящем в Абу-Даби (ОАЭ), сошлись действующий чемпион 28-летний австралиец Алекс Волкановски и претендент на титул из США Макс Холлоуэй.
Чемпионат 00:57
Общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
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Футбол

Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»

Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета вчера в 17:50
Армия и оружие

Расстрелы, взрывы и массовые побоища: в рядах карателей на Донбассе сложная обстановка — сводка

На донецком направлении каратели 79-й, 57-й и 54-й бригад по приказам военных преступников Луценко, Мишанчука и Майстренко обстреляли из зенитных установок, противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия н. п. Александровка, Жабичево, пос. шахты «Трудовская» и район аэропорта г. Донецка.
Rusvesna.su 10 июля в 10:10
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия вчера в 06:20
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС вчера в 03:02
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Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»

В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com вчера в 07:36
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости вчера в 08:26
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Хоккей

Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона

Шесть игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказались от участия в рестарте сезона, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:50
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Автоспорт

Леклер оштрафован на три места на старте за блокировку Квята

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решётке Гран-при Штирии Формулы-1.
Чемпионат вчера в 13:58
Шоу-бизнес

240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть

240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу.
Экспресс газета вчера в 03:06
6
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 10:49
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Финансы

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Футбол

Бубнов поставил на победу «Сочи» над «Спартаком» в 28-м туре РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов считает, что «Сочи» обыграет «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России.
Sport24.ru вчера в 05:11
Здоровье

Диетолог назвала способ есть бургеры и чипсы без вреда для здоровья

Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян развеяла миф об абсолютно вредной пище и рассказала, в каком количестве можно употреблять чипсы или бургеры, чтобы не навредить здоровью.
Известия 01:01
17
Политика

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Игры

GTA: San Andreas показали с современной графикой

Ferra вчера в 12:00
3
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
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Религия

Что запрещается делать 12 июля, на Петров день

Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
3
Политика

Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 10 июля в 12:29
2,5K
Армия и оружие

Украина предъявила России права на танк Т-14 «Армата»

Украинская сторона решила приписать себе историю разработки и создания новейшего российского тяжёлого танка Т-14 «Армата», несмотря на тот факт, что эта боевая машина считается исключительной разработкой российских военных.
Avia.pro вчера в 18:34
178
Общество

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом

В России в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
RT на русском 00:00
Происшествия

Еще пятеро новосибирцев скончались от коронавируса

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 12,68 млн, умерли более 564 тыс. человек.
Тайга.инфо 00:02
1
Общество

Ubisoft опубликовала тизер Far Cry 6

Ubisoft представила официальный тизер Far Cry 6. В нем студия показала актера из сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, который сыграл главного антагониста в новой части шутера.
CyberSport.ru 10 июля в 12:49
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за пасынка

История Марины Балмашевой, которая влюбилась в пасынка, потрясла всю Россию.
StarHit.ru вчера в 09:00
5
Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона.
Российская газета вчера в 18:55
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Общество

Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма во время пандемии

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что на сегодняшний день наиболее безопасной страной для путешествий в условиях пандемии коронавируса является Китай.
Газета.Ru 00:37
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