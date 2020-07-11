с чего всё началось

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Политика СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год. 377

Гаджеты Эксперт перечислил секретные функции смартфонов Эксперт проекта НАФИ Цифровой гражданин Владимир Гриценко поделился несколькими лайфхаками, которые можно найти на мобильном устройстве. 13

Единоборства Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1K

Футбол «Заря» переиграла «Колос» и вышла на второе место в УПЛ Заработанные три очка позволили «Заре» подняться на второе место в турнирной таблице, опережая «Десну» и «Динамо» на два очка, однако у тех есть по матчу в запасе.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы. 2,3K

Общество Адвокат Ефремова отверг обвинения в пиаре на резонансном деле Адвокат актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест после смертельного ДТП с его участием, Эльман Пашаев отверг обвинения в пиаре на резонансном деле. 3

Кино Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев Что касается старых героев, то в новом сезоне зрители не увидят мать и отца Ольга Николаевны, так как воплотившие их образы известные актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин покинули этот бренный мир. 16

Общество Названы российские регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом Выяснилось, что самый высокий показатель заболеваемости в 2019 году оказался на Чукотке - 136,9 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. 5

Шоу-бизнес Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах. 85

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая.