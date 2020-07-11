Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
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с чего всё началось
В эксклюзивном интервью
 Fox News вирусолог из Гонконга доктор Ли-Мэн Янь рассказала о раннем исследовании, которое, по ее словам, она проводила в связи с COVID-19.
Московский Комсомолецвчера в 02:54

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СМИ узнали о бежавшем из Китая для разоблачения правды о COVID вирусологе

РБКвчера в 23:52

Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о COVID-19

News.ruвчера в 10:50

Бежавшая из Гонконга вирусолог рассказала «правду» о коронавирусе

Известиявчера в 20:59

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Lenta.ruвчера в 19:36

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

РИА Новостивчера в 22:30

Fox News (США): китайский вирусолог, обвиняющий Пекин в сокрытии информации о коронавирусе, бежит из Гонконга (Fox News)

ИноСМИвчера в 08:13

Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о коронавирусе

Московский Комсомолецвчера в 02:54
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Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

Газета.Ru вчера в 16:19
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия вчера в 06:20
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Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета вчера в 17:54
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Общество

Московским депутатам дали подписать акт приема работ с исчезающими чернилами

В Москве депутатам дали подписать акт приема капремонта по лифтам, на котором сумма была прописана исчезающими чернилами.
Коммерсантъ вчера в 12:33
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Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО

Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости вчера в 08:39
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Общество

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов

В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов.
Газета.Ru 02:32
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Гаджеты

Эксперт перечислил секретные функции смартфонов

Эксперт проекта НАФИ Цифровой гражданин Владимир Гриценко поделился несколькими лайфхаками, которые можно найти на мобильном устройстве.
iReactor вчера в 21:07
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Единоборства

Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Кино

Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

Piter.tv вчера в 11:58
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Политика

Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор

Коммерсантъ вчера в 22:25
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Общество

Действие просроченных водительских прав россиян продлили до конца года

В России продлили действие просроченных водительских прав до конца 2020 года.
АБН вчера в 01:26
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
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Футбол

«Заря» переиграла «Колос» и вышла на второе место в УПЛ

Заработанные три очка позволили «Заре» подняться на второе место в турнирной таблице, опережая «Десну» и «Динамо» на два очка, однако у тех есть по матчу в запасе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:06
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
6K
Политика

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
2,3K
Общество

Адвокат Ефремова отверг обвинения в пиаре на резонансном деле

Адвокат актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест после смертельного ДТП с его участием, Эльман Пашаев отверг обвинения в пиаре на резонансном деле.
Газета.Ru 02:08
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Общество

Погибшую на Бали Тропицель похоронили в Петербурге

В Петербурге на Серафимовском кладбище похоронили 18-летнюю россиянку Анастасию Зубрину, известную под псевдонимом Настя Тропицель.
Взгляд.ру вчера в 13:21
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что в жаркую погоду лучше ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму.
ФедералПресс вчера в 21:21
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Кино

Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев

Что касается старых героев, то в новом сезоне зрители не увидят мать и отца Ольга Николаевны, так как воплотившие их образы известные актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин покинули этот бренный мир.
Evo-rus.com вчера в 14:50
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Религия

Православные тамбовчане празднуют День святых апостолов Петра и Павла

Тамбовчане сегодня отмечают один из великих праздников у православных - День святых апостолов Петра и Павла.
Онлайн Тамбов.ру 02:37
3
Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
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Общество

Названы российские регионы с высокой заболеваемостью туберкулезом

Выяснилось, что самый высокий показатель заболеваемости в 2019 году оказался на Чукотке - 136,9 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения.
Газета.Ru 01:40
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Футбол

Месси установил историческое достижение Ла Лиги

ГЛАС.RU вчера в 22:04
Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com вчера в 06:46
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая.
ТАСС 01:26
Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Происшествия

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
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