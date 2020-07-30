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Интерфакс
Интерфакс

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.
Коммерсантъ18:50
Подробнее о событии
ФедералПресс

В России безлимитный интернет подорожал почти в два раза

ФедералПресс23:13
Piter.tv

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Piter.tv03:36
Интерфакс

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Интерфакс03:31
ТАСС

Исследование: в России стоимость безлимитного интернета выросла в 1,5 раза

ТАСС05:25
URA.Ru

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

URA.Ru20:45
Ведомости

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Ведомости20:25
Коммерсантъ

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

Коммерсантъ18:50
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вести.Ruвчера в 12:27
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В России проведут огневые и ходовые испытания боевого робота «Маркер»

«В рамках проекта «Маркер» в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России», — сообщил Григорьев в интервью ТАСС.
Известия02:59
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Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru04:06
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Совбез Белоруссии допустил отключение интернета во время выборов

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков встретился с кандидатами в президенты республики и не исключил, что интернета будут отключать на несогласованных акциях, если они произойдут в дни выборов.
Невские Новости04:20
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«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры

Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днем28 июля в 09:29
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