Экономика
ИнтерфаксБезлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов
Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
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с чего всё началось
Безлимитные тарифы перегружают сети, при этом долгое время их стоимость в России была необоснованно низкой, теперь же операторы переходят на экономически обоснованные цены, переводя услугу в категорию премиальных, согласен инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.Коммерсантъвчера в 18:50
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Финансы
Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что против задержанных "российских боевиков" возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта.
Газета.Ru 05:16
Общество
RT получил экспертизу высказывания Навального
В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
Политика
Украина инициирует экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян
Служба безопасности Украины намерена инициировать экстрадицию ряда российских граждан, задержанных в Белоруссии, передают украинские СМИ.
Национальная служба новостей 05:46
Игры
Видео: в игре Marvel’s Avengers появится Соколиный глаз
Редвуд-Сити, США, 30 июля 2020, 09:21 — REGNUM Студия Crystal Dynamics анонсировала нового героя для игры Marvel's Avengers — им стал лучник Соколиный глаз.
REGNUM 02:21
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Здоровье
В хакасском городе больные COVID-19 лечатся дома
Абаканский оперштаб: больных COVID-19 все меньше, клиническая картина заболевания тяжелее За сутки с 28 по 29 июля в Саяногорске (Хакасия) зарегистрировано еще 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ИА Хакасия вчера в 19:26
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет
В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Кино
Хидео Кодзима назвал идеального кандидата на роль Солида Снейка в экранизации Metal Gear Solid
Srnsk вчера в 11:23
Общество
Семья Сергея Фургала начала сбор средств на оплату адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начала сбор средств на оплату услуг адвокатов.
Znak.com 02:15
Культура
В Ярославле открылась выставка Александра Петрова
Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Футбол
Дзюба продлил контракт с «Зенитом»
Коммерсантъ 03:57
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Ввести ценз оседлости для губернатора предложил депутат из Хабаровска
Депутат Закдумы Хабаровского края Петр Емельянов внес законопроект об изменениях в Устав региона.
EastRussia 03:27
Политика
Бастрыкин поручил разобраться в причинах драки ульяновских депутатов
Разобраться в обстоятельствах инцидента с дракой депутатов законодательного собрания Ульяновской области поручил своим подчиненным председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает официальный сайт Следкома.
Российская газета 04:53
Политика
Россия решила ужесточить санкции против Украины
В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 28 июля в 12:13
Общество
На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
Происшествия
В Челябинске горит недостроенный отель на улице Свободы
В Челябинске загорелось недостроенное здание на улице Свободы, 4. По словам очевидцев пожар в недостроенном отеле начался днем 30 июля.
Znak.com 05:23
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском вчера в 07:46