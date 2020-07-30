Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБезлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
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с чего всё началось

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

Безлимитные тарифы перегружают сети, при этом долгое время их стоимость в России была необоснованно низкой, теперь же операторы переходят на экономически обоснованные цены, переводя услугу в категорию премиальных, согласен инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Исследование: в России стоимость безлимитного интернета выросла в 1,5 раза

ТАСС05:25

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

URA.Ruвчера в 20:45

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Интерфакс03:31

В России безлимитный интернет подорожал почти в два раза

ФедералПрессвчера в 23:13

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Piter.tv03:36

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Ведомостивчера в 20:25

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

Коммерсантъвчера в 18:50
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Финансы

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости вчера в 05:00
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Политика

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что против задержанных "российских боевиков" возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта.
Газета.Ru 05:16
1,3K
Общество

RT получил экспертизу высказывания Навального

В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
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Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
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Политика

Украина инициирует экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян

Служба безопасности Украины намерена инициировать экстрадицию ряда российских граждан, задержанных в Белоруссии, передают украинские СМИ.
Национальная служба новостей 05:46
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Игры

Видео: в игре Marvel’s Avengers появится Соколиный глаз

Редвуд-Сити, США, 30 июля 2020, 09:21 — REGNUM Студия Crystal Dynamics анонсировала нового героя для игры Marvel's Avengers — им стал лучник Соколиный глаз.
REGNUM 02:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
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Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
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Здоровье

В хакасском городе больные COVID-19 лечатся дома

Абаканский оперштаб: больных COVID-19 все меньше, клиническая картина заболевания тяжелее За сутки с 28 по 29 июля в Саяногорске (Хакасия) зарегистрировано еще 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ИА Хакасия вчера в 19:26
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Политика

Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет

В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Общество

Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
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Кино

Хидео Кодзима назвал идеального кандидата на роль Солида Снейка в экранизации Metal Gear Solid

Srnsk вчера в 11:23
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Общество

Семья Сергея Фургала начала сбор средств на оплату адвокатов

Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начала сбор средств на оплату услуг адвокатов.
Znak.com 02:15
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Культура

В Ярославле открылась выставка Александра Петрова

Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
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Футбол

Дзюба продлил контракт с «Зенитом»

Коммерсантъ 03:57
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
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Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Политика

Ввести ценз оседлости для губернатора предложил депутат из Хабаровска

Депутат Закдумы Хабаровского края Петр Емельянов внес законопроект об изменениях в Устав региона.
EastRussia 03:27
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Политика

Бастрыкин поручил разобраться в причинах драки ульяновских депутатов

Разобраться в обстоятельствах инцидента с дракой депутатов законодательного собрания Ульяновской области поручил своим подчиненным председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает официальный сайт Следкома.
Российская газета 04:53
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Политика

Россия решила ужесточить санкции против Украины

В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка.
Daily Storm 28 июля в 12:13
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Общество

На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса

В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
1,5K
Происшествия

В Челябинске горит недостроенный отель на улице Свободы

В Челябинске загорелось недостроенное здание на улице Свободы, 4. По словам очевидцев пожар в недостроенном отеле начался днем 30 июля.
Znak.com 05:23
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском вчера в 07:46
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Культура

Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»

Evo-rus.com 01:19
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