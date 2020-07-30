Безлимитные тарифы перегружают сети, при этом долгое время их стоимость в России была необоснованно низкой, теперь же операторы переходят на экономически обоснованные цены, переводя услугу в категорию премиальных, согласен инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

с чего всё началось

Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.

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