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Интерфакс
Интерфакс

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.
Коммерсантъ18:50
Подробнее о событии
Piter.tv

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Piter.tv03:36
Актуальные Новости

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети сотовых операторов РФ

Актуальные Новости03:34
ФедералПресс

В России безлимитный интернет подорожал почти в два раза

ФедералПресс23:13
Интерфакс

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Интерфакс03:31
URA.Ru

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

URA.Ru20:45
Ведомости

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Ведомости20:25
Коммерсантъ

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

Коммерсантъ18:50
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Последний спутник китайской навигационный системы BeiDou приступил к работе

Пекин, 30 июля 2020, 05:56 — REGNUM Последний и 55-й по счету спутник китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) приступил к работе в рамках группировки после проведения орбитального тестирования, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.
REGNUM22:56

«Магнит» во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза (на 101,5%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,843 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ03:16
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Жену бежавшего от ареста оппонента Лукашенко вызвали в МВД Белоруссии

Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу.
РБК04:27
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В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса

Часть мемориального комплекса "Свет памяти", который открылся в Кемерово у президентского кадетского училища в воскресенье, 26 июля, обрушилась, подрядчик устраняет последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
РИА Новости02:29
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Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное – до уровня средней зарплаты.
Газета.Ru02:48
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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