Экономика
ИнтерфаксБезлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов
Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
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В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.Коммерсантъвчера в 18:50
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Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
В Белоруссии могут ограничить Интернет во время выборов президента
В Белоруссии могут на государственном уровне ограничить работу Интернета. Об этом сообщил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев.
News.ru 03:41
Авто
Андреас Зайдль: Правила несправедливы к McLaren
Руководитель McLaren Андреас Зайдль считает эту систему несправедливой из-за лазейки, которую обнаружили в клиентских командах Racing Point и AlphaTauri: благодаря соглашениям о поставке компонентов с Mercedes и Red Bull соответственно они могут получить обновления, не тратя свои жетоны.
Autosport.com.ru 03:36
Происшествия
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
В Подмосковье в ночь на 29 июля примерно 20 сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержали блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова.
Lenta.ru 02:58
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Общество
В России за сутки выявлено 5509 заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 5509 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Общество
Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово
В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
Общество
Жену соперника Лукашенко вызвали в МВД для дачи показаний
Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу.
РБК 03:15
Политика
В России прокомментировали задержание «боевиков ЧВК» в Белоруссии
Российские политики и эксперты прокомментировали задержание 33 "боевиков ЧВК" в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 13:03
Здоровье
От коронавируса скончались еще 13 свердловчан
Всего же от COVID-19 скончалось уже 265 свердловчан.
Екатеринбург Онлайн 03:20
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Будущее России. Национальные проекты 03:27
Общество
В России успешно испытали циклолет вертикального взлёта
Москва, 30 июля 2020, 10:14 — REGNUM В России успешно испытали беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки, заявил гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.
REGNUM 03:14
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:51
Футбол
Отец Кварацхелии заявил, что полузащитник не хочет уходить от Слуцкого
Отец полузащитник «Рубина» Хвичи Кварацхелии Бадри заявил, что полузащитник «Рубина» не собирается покидать команду, так как верит в прогресс при работе с главным тренером казанцев Леониде Слуцком.
Metaratings 03:01
Общество
В ОНК сообщили об отрицательном тесте Сафронова на коронавирус
Первый анализ на коронавирусную инфекцию обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова дал отрицательный результат.
ТАСС 03:23
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага заявил о необходимости «помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре».
Известия вчера в 22:39
Кино
Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году
Piter.tv 01:36
Армия и оружие
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета 03:38
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов
Семья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов.
Lenta.ru 01:43
Наука
Повреждения сердца выявили у большинства переболевших коронавирусом
Чаще всего пациенты умирали от пневмонии. В результате медики выявили у 60% человек следы коронавируса в ткани сердца.
Evo-rus.com 01:16
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Игры
Авторы ремейка Mafia показали обновлённую карту города Лост-Хэвен
CyberSport.ru 01:28
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил неявку на заседание суда
Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев объяснил свою неявку на судебное заседание командировкой в Новосибирскую область.
Газета.Ru вчера в 06:15