В МТС уверены, что подавляющему большинству абонентов с запасом хватает пакетов мобильного интернета на наиболее популярных тарифах, а безлимитные предложения становятся нишевым продуктом для тех, кто скачивает действительно большие объемы данных.

с чего всё началось

Причинами резкого перевода тарифов с интернетом без ограничения трафика в более высокий статус являются попытка защитить сети от перегрузки, а также желание выровнять доходность от услуг мобильный связи после снятия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии.

Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

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