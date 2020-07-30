Экономика

ИзвестияИзвестияБезлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

Причинами резкого перевода тарифов с интернетом без ограничения трафика в более высокий статус являются попытка защитить сети от перегрузки, а также желание выровнять доходность от услуг мобильный связи после снятия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии.
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с чего всё началось

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

В МТС уверены, что подавляющему большинству абонентов с запасом хватает пакетов мобильного интернета на наиболее популярных тарифах, а безлимитные предложения становятся нишевым продуктом для тех, кто скачивает действительно большие объемы данных.
Коммерсантъвчера в 18:50

Подробнее о событии

Россия оказалась в лидерах по дешевизне мобильного интернета

Вести.Ru12:13

Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

Известия06:11

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

Коммерсантъвчера в 18:50

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Интерфакс03:31

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

URA.Ruвчера в 20:45

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Ведомостивчера в 20:25

Исследование: в России стоимость безлимитного интернета выросла в 1,5 раза

ТАСС05:25
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика

Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
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Экономика

«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»

Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.
Известия 10:18
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Авто

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Политика

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Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
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Футбол

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Российская газета 13:20
Футбол

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Известия 12:38
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Общество

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской

Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
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Гаджеты

Sapphire выпустила сравнительно доступную Radeon RX 5700 XT Pulse BE

Что интересно, в отличие от вышедшей ранее Radeon RX 5600 XT Pulse BE, компания Sapphire сохранила оригинальные размеры Radeon RX 5700 XT Pulse у модели BE.
3DNews 09:13
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Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
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Политика

Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам

МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
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Кино

По Splinter Cell на Netflix выйдет мультсериал от сценариста «Джона Уика»

Netflix работает над анимационным сериалом по мотивам Splinter Cell, ведущим сценаристом и продюсером которого стал писатель трилогии «Джон Уика» Дерек Колстад.
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Общество

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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
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Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

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В России создали нового робота для работы за бортом МКС

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Шоу-бизнес

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Министерство обороны Российской Федерации при участии Фонда перспективных исследований (ФПИ) проведет в августе 2020 года испытания роботизированной боевой платформы "Маркер".
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Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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Нападающий ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба продлил контракт с петербургским клубом сроком на два года.
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Армия и оружие

«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России

РИА Новости 13:20
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
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Наталья Орейро вернулась в образ героини сериала «Дикий ангел»

Образ Милагрос актриса применила во время прямого эфира с партнером по сериалу Факундо Араной.
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В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

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Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

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Технологии

Huawei не может использовать платформы Qualcomm, но заплатит ей почти 2 млрд долларов

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