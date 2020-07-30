Экономика
ИзвестияБезлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии
Причинами резкого перевода тарифов с интернетом без ограничения трафика в более высокий статус являются попытка защитить сети от перегрузки, а также желание выровнять доходность от услуг мобильный связи после снятия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии.
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с чего всё началось
В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.Коммерсантъвчера в 18:50
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Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Космос
Американцы запустили в космос минителескоп на деформируемых зеркалах с невероятной чёткостью изображения
Недавно с борта Международной космической станции был запущен миниатюрный спутник с необычным телескопом.
3DNews вчера в 01:48
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на тысячу за 10 дней
За сутки инфекцию победили 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось, и теперь составляет 79 случаев.
Общественное телевидение Приморья 00:41
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Армия и оружие
Berlingske: США могут спровоцировать РФ на конфликт в Арктике
Дания обеспокоена возможной провокацией России со стороны НАТО и дальнейшей эскалацией конфликта в Прибалтике или в Арктике, сообщает местная газета Berlingske.
Политическая Экспертиза 06:45
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Футбол
Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»
Москва, 30 июля 2020, 13:51 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что нападающий Александр Кокорин перешёл в «Спартак».
REGNUM 06:51
Политика
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Шоу-бизнес
Вдове Марьянова угрожают плеснуть кислотой в лицо из-за наследства
Савеловский суд Москвы возобновил слушания по делу о наследстве покойного актера Дмитрия Марьянова.
Слово и Дело 03:27
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов отказался от признательных показаний
Во время эфира ведущая Ольга Скабеева поинтересовалась у Пашаева, как следует относиться к тому, что актёр изначально давал признательные показания.
REGNUM 06:44
Культура
«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия
Лидером рейтинга стал сериал «Игра престолов». В топ-3 вошли картины «Очень странные дела» и «Доктор Кто».
Evo-rus.com 04:45
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Происшествия
В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи
В Миассе Челябинской области от коронавируса скоропостижно скончалась 60-летняя сотрудница станции скорой помощи.
Российская газета 07:22
Авто
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня вчера в 07:19
Общество
Верховный суд отказался оправдать фигурантов «ростовского дела»
Коммерсантъ 06:17
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в России
Согласно внесенным корректировкам в Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», в Российской Федерации автовладельцы не смогут устанавливать на свои транспортные средства (ТС) восстановленные узлы и агрегаты.
32CARS.ru вчера в 23:33
Здоровье
В селах Ивантеевского района 15 человек заразились коронавирусом
Заболели люди по различным селам. Они не связаны между собой, о вспышке нет речи.
Четвертая Власть 05:20
Общество
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 06:55
Общество
Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными
Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru вчера в 15:05
Здоровье
Российский врач перечислил первые симптомы рака
Российский врач и руководитель Института амбулаторной терапии Аркадий Верткин перечислил первые симптомы рака.
Ferra 05:36
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК 07:26
Политика
Задержание россиян в Белоруссии могло быть постановкой в преддверии выборов
Еще одним фактором, указывающим на постановочный характер спецоперации по задержанию россиян, является то, что санаторий принадлежит Фонду профсоюзов Белоруссии (ФПБ), руководителем которого является Михаил Орда — на сегодняшний день он возглавляет предвыборный штаб действующего президента РБ Александра Лукашенко.
Слово и Дело 05:45
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Культура
Вручение премии «Эмми» пройдет удаленно в этом году из-за коронавируса
Недавно стало известно, что 72-я церемония вручения премии «Эмми» состоится в удаленном формате из-за пандемии коронавируса.
Playboyrussia.com 06:52
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Что происходит 28 июля в 03:29
Общество
В трех регионах РФ задержаны пять членов террористического сообщества
В трех регионах РФ задержаны пять членов террористического сообщества, которые ранее отбывали наказание в Калмыкии - СК.
ТАСС 07:29