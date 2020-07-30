Стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом в России выросла с декабря 2019 года на 47% до 887,5 рублей. Операторы переводят услугу в разряд премиальных. Об этом свидетельствуют данные Content Review.

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

Политика В Минске появились колонны военной техники Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику. 5

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,2K

Футбол Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».

Политика Особое мнение: Константин Сонин Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.

Наука Ученые выяснили, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа Лишь пять лет назад геологи проанализировали химический и минеральный состав "голубых камней" из центральной части Стоунхенджа и обнаружили, что их завезли на юг Англии из западных уголков Уэльса. 1

Путешествия Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". 402

Общество В России определили срок гибели коронавируса в воде Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора. 89

Политика Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД. 107

Гаджеты Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото Недавно в Сети появился самый первый живой снимок складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. Как сообщает ToDay News Ufa, на фотографии показали мобильное устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал значительно больше, если сравнивать смартфон с предшественником. 2

Общество Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий "Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде. 30

Экономика Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии. 3

Экономика Ozon запустил кредитование для поставщиков Онлайн-ритейлер Ozon открыл b2b-кредитование с партнерами из числа микрокредитных компаний.