Экономика

URA.RuURA.RuВ России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

Стоимость тарифов с безлимитным мобильным интернетом в России выросла с декабря 2019 года на 47% до 887,5 рублей. Операторы переводят услугу в разряд премиальных. Об этом свидетельствуют данные Content Review.
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В России безлимитный интернет подорожал почти в два раза

ФедералПрессвчера в 23:13

В России вдвое выросли цены на безлимитный интернет

URA.Ruвчера в 20:45

Тарифы с неограниченным интернет-трафиком перегрузили сети

Коммерсантъвчера в 18:50

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

Ведомостивчера в 20:25
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на тысячу за 10 дней

За сутки инфекцию победили 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось, и теперь составляет 79 случаев.
Общественное телевидение Приморья 00:41
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Политика

В Минске появились колонны военной техники

Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
5
Политика

Трамп усомнился в необходимости защищать Германию от России

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение, почему Соединенные Штаты должны защищать Германию от России.
Известия 01:00
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com вчера в 14:24
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Общество

Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК вчера в 21:31
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Футбол

Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».
REGNUM вчера в 13:14
Политика

Особое мнение: Константин Сонин

Со своим особым мнением сегодня выступает экономист Константин Сонин.
Эхо Москвы вчера в 12:48
Экономика

Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным

В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru вчера в 21:35
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Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском вчера в 10:07
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Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 00:55
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Общество

Диетолог раскрыл вкусный секрет кавказского долголетия

По мнению врача-диетолога Андрея Бобровского, шашлык является основой кавказского долголетия.
ToDay News Ufa 00:42
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Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

CT news вчера в 19:06
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Наука

Ученые выяснили, где были добыты камни для второго кольца Стоунхенджа

Лишь пять лет назад геологи проанализировали химический и минеральный состав "голубых камней" из центральной части Стоунхенджа и обнаружили, что их завезли на юг Англии из западных уголков Уэльса.
ТАСС Наука вчера в 14:00
1
Культура

Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»

ToDay News Ufa вчера в 11:09
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Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

"Сегодня моему подзащитному Ляховцу предъявили обвинение в окончательной редакции", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 09:21
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Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
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Общество

В России определили срок гибели коронавируса в воде

Москва, 30 июля 2020, 07:51 — REGNUM Частицы коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение суток, сообщили 30 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:51
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Политика

Посольство РФ уведомили о задержании россиян в Белоруссии

После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру Отмечается, что в посольство поступило соответствующее уведомление от белорусского МИД.
Национальная служба новостей вчера в 14:14
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Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на первом живом фото

Недавно в Сети появился самый первый живой снимок складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2. Как сообщает ToDay News Ufa, на фотографии показали мобильное устройство с 7,59-дюймовым экраном, который стал значительно больше, если сравнивать смартфон с предшественником.
ToDay News Ufa вчера в 17:55
2
Общество

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета вчера в 06:01
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Кино

Кинокомпания Marvel снимет фильм про «умного» Халка

NewInform вчера в 12:09
6
Экономика

Доля одобренных кредитов зарплатным клиентам снизилась до минимума

В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии.
Известия вчера в 18:30
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Безработным сохранят повышенные пособия, а на каждого ребенка в семье выплатят по 3 000 рублей.
Evo-rus.com 27 июля в 02:35
2
Экономика

Ozon запустил кредитование для поставщиков

Онлайн-ритейлер Ozon открыл b2b-кредитование с партнерами из числа микрокредитных компаний.
Коммерсантъ 00:43
Общество

После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

RuNews24.ru вчера в 18:26
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news 28 июля в 16:54
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Кино

В республике запускаются кинотеатры, «Хакасфильм» организует показы

31 июля начнет работу киноцентр "Наутилус" в Абакане с цикла фильмов "Хакасфильма" и 1 августа стартует "Луначарский" в Черногорске В Саяногорске 1 августа также запланировано открытие кинотеатра "Спутник плюс кино".
ИА Хакасия 00:30
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