Экономика
ВедомостиБезлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов
Российские операторы связи переводят услуги безлимитного мобильного интернета в разряд премиальных. Причина в том, что абоненты с безлимитными тарифами перегружают сети. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Content Review и экспертов.
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В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 руб. Это, по мнению Content Review, обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G.Коммерсантъвчера в 18:50
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Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Центральная избирательная комиссия Белоруссии собирает на срочную встречу кандидатов в президенты страны.
Газета.Ru вчера в 14:18
Происшествия
СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью
Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка в Рязанской области, который мог погибнуть из-за собственной неосторожности, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 02:17
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Космос
Virgin Galactic показала интерьер ракетоплана VSS Unity
Компания Virgin Galactic показала, как будет выглядеть интерьер ракетоплана VSS Unity.
N+1 вчера в 11:30
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс 28 июля в 09:01
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием боевиков ЧВК, которые предположительно являются гражданами России.
Городовой 01:22
Общество
Суд арестовал военнослужащего ЧФ РФ за госизмену в пользу Украины
В Севастополе военнослужащий Черноморского флота России арестован за госизмену, он обвиняется в работе на военную разведку Украины.
Газета.Ru 02:42
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Кино
Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского кинофестиваля
В основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля вошли 18 фильмов, в том числе историческая драма «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, пишет РИА Новости.
Псковское агентство информации 28 июля в 09:59
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Происшествия
На Сахалине нашли 306 водителей, которые повторно сели пьяными за руль
В первые шесть месяцев 2020 года произошло 45 ДТП с участием пьяных водителей.
Сахалин.Инфо вчера в 22:41
Политика
Евросоюз не намерен открывать границы для россиян до конца августа
В Евросоюзе не планируют снимать ограничения на въезд для граждан ряда стран из-за сложной ситуации с коронавирусом до конца августа.
Mockva.ru вчера в 10:39
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Кино
Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году
Piter.tv 01:36
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Коммерсантъ 02:17
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Общество
В России готовят изменения в порядок медосмотра водителей
Москва, 30 июля 2020, 09:01 — REGNUM Изменения в правила медицинского освидетельствования водителей в России планируется подготовить уже к концу 2020 года.
REGNUM 02:01
Финансы
Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новости 01:00
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM вчера в 07:20
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
В Минтруде сообщили, что начали разработку проекта постановления о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год.
РИА Новости 02:38
Общество
В Кемерове обрушилась часть мемориала у кадетского училища
Одна из стеклянных конструкций у кадетского училища обрушилась на глазах очевидцев вечером 29 июля около 20:00.
Толк42 01:04