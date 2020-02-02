Экономика

Мой БрянскМой БрянскБезналичные расходы россиян впервые превысили наличные

Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 года впервые превысили траты наличными, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанка». По прогнозу аналитиков "Сберданных", в IV квартале 2019 года доля безналичных оплат составила 50,4%.
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Сумма безналичных расчётов россиян впервые превысила траты наличными

Online47.ru04:39

Мурманская область стала самой «безналичной» в России

Северпост03:08

В Сбербанке сообщили, что безналичные траты россиян впервые превысили наличные расходы

ТАСС31 января в 02:42

Сбербанк: безналичные траты россиян впервые превысили наличные

Коммерсантъ31 января в 03:39

Более половины товаров и услуг в России впервые были оплачены безналично

Эхо Москвы31 января в 03:04

Сбербанк впервые зафиксировал превышение оплаты по картам над наличными

РБК31 января в 08:01

СберДанные: более 50% товаров и услуг оплачены безналично

Плас31 января в 01:38
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Общество

Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 06:14
Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Общество

В Челябинске проведут проверку из-за объявления о продаже ребенка

РБК 05:49
Политика

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
ТАСС 06:24
Здоровье

Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Газета.Ru 05:39
Политика

Песков заявил о несоответствии «сделки века» Трампа резолюции СБ ООН

Предложенная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по урегулированию палестино-израильского конфликта не соответствует резолюции Совета безопасности (СБ) ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:34
Происшествия

В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе

РБК 02:48
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 31 января в 20:16
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Шоу-бизнес

Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Популярная в 1990-х - начале 2000-х годов телеведущая Елена Ханга сообщила, что уже вышла на пенсию и получает положенные ежемесячные выплаты.
Московский Комсомолец 05:36
Политика

Песков: визит Нетаньяху был согласован за сутки

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что недавний визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву был согласован буквально за сутки.
Московский Комсомолец 06:47
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Футбол

Антон Миранчук травмировал голеностоп

Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
РИА Новости вчера в 10:06
Футбол

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Чайкой» на втором сборе в Турции

Крылья Советов провели первый спарринг на втором зимнем сборе в Турции. Команда Миодрага Божовича сыграла вничью 2:2 с клубом ФНЛ Чайка.
Советский спорт 06:26
Политика

РФ приостановила безвизовые турпоездки в Китай

Правительство РФ приостановила приём документов, оформление и выдачу рабочих и турестических виз гражданам Китая.
Piter.tv вчера в 13:01
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК 04:51
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 31 января в 06:17
Общество

Первые ночные регистрации брака прошли в Москве

В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Российская газета 01:24
Политика

Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 10:38
Общество

Украинский «Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты света

По информации компании, в государственном бюджете предусмотрели около 50 миллиардов гривен (почти два миллиарда долларов) на частичную оплату платежек для семей, которые не могут самостоятельно оплатить полную цену.
Политика Сегодня 05:10
Общество

Зафиксирована первая смерть от нового коронавируса вне Китая

Напомним, по последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, умерли 304 человека, число заразившихся превысило 14,3 тыс. Из больниц было выписано 328 пациентов.
Коммерсантъ вчера в 22:31
Общество

Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме

В четверг ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 9-14 градусов, а днем столбики термометров покажут 5-10 мороза.
Вести.Ru 06:14
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Кино

В Белоруссии стартовали съемки нового сезона сериала «Сваты»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa вчера в 13:49
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

Газета отметила, что с 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов своей базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
Коммерсантъ 03:40
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Политика

Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященном телефонному разговору Лаврова с Ван И.
REGNUM 00:39
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