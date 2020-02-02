Экономика
Мой БрянскБезналичные расходы россиян впервые превысили наличные
Безналичные расходы россиян в IV квартале 2019 года впервые превысили траты наличными, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанка». По прогнозу аналитиков "Сберданных", в IV квартале 2019 года доля безналичных оплат составила 50,4%.
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Общество
Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным
В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Политика
Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
Здоровье
Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей
Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Политика
Песков заявил о несоответствии «сделки века» Трампа резолюции СБ ООН
Предложенная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по урегулированию палестино-израильского конфликта не соответствует резолюции Совета безопасности (СБ) ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Шоу-бизнес
Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
Популярная в 1990-х - начале 2000-х годов телеведущая Елена Ханга сообщила, что уже вышла на пенсию и получает положенные ежемесячные выплаты.
Политика
Песков: визит Нетаньяху был согласован за сутки
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что недавний визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву был согласован буквально за сутки.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Футбол
Антон Миранчук травмировал голеностоп
Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Чайкой» на втором сборе в Турции
Крылья Советов провели первый спарринг на втором зимнем сборе в Турции. Команда Миодрага Божовича сыграла вничью 2:2 с клубом ФНЛ Чайка.
Политика
РФ приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Правительство РФ приостановила приём документов, оформление и выдачу рабочих и турестических виз гражданам Китая.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Политика
Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
Общество
Украинский «Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты света
По информации компании, в государственном бюджете предусмотрели около 50 миллиардов гривен (почти два миллиарда долларов) на частичную оплату платежек для семей, которые не могут самостоятельно оплатить полную цену.
Общество
Зафиксирована первая смерть от нового коронавируса вне Китая
Напомним, по последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, умерли 304 человека, число заразившихся превысило 14,3 тыс. Из больниц было выписано 328 пациентов.
Общество
Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме
В четверг ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 9-14 градусов, а днем столбики термометров покажут 5-10 мороза.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Кино
В Белоруссии стартовали съемки нового сезона сериала «Сваты»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
Газета отметила, что с 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов своей базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Политика
Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященном телефонному разговору Лаврова с Ван И.