Экономика

АБНАБНБезналичные расходы в России впервые превысили траты наличными

В четвертом квартале 2019 года сумма безналичных расходов россиян впервые превысила траты наличными. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в Сбербанке.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Сумма безналичных расчётов россиян впервые превысила траты наличными

Online47.ru04:39

Более половины товаров и услуг в России впервые были оплачены безналично

Эхо Москвы31 января в 03:04

Сбербанк впервые зафиксировал превышение оплаты по картам над наличными

РБК31 января в 08:01

Сбербанк: безналичные траты россиян впервые превысили наличные

Коммерсантъ31 января в 03:39

Мурманская область стала самой «безналичной» в России

Северпост03:08

В Сбербанке сообщили, что безналичные траты россиян впервые превысили наличные расходы

ТАСС31 января в 02:42

СберДанные: более 50% товаров и услуг оплачены безналично

Плас31 января в 01:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Политика

Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
РИА Новости 10:54
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК 06:39
Общество

«Роскосмос» объяснил отказ ехать на Singapore Airshow

Одной из причин отказа от участия в выставке называлось отсутствие гарантий безопасности от заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV со стороны организаторов мероприятия.
РБК 13:52
Шоу-бизнес

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
Происшествия

В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих

29 ноября прошлого года мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
РБК 10:29
Энергетика

В Белоруссии вновь подорожало топливо

Ранее NEWS.ru писал, что в России средние цены на бензин с 20 по 26 января поднялись на 4 копейки и составили 44,8 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 48,1 рубля.
News.ru вчера в 10:12
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Футбол

«Тоттенхэм» нанес поражение «Манчестер Сити»

Вести.Ru 14:24
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Известия 10:26
Армия и оружие

В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Газета.Ru 14:09
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 09:43
Армия и оружие

National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
РБК 12:58
Кино

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa вчера в 13:49
Футбол

Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

РБК 10:55
Авто

Компактный Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda

В Японии дебютировал Mazda Flair Crossover новой генерации, машина построена на платформе, используемой для компактной модели Suzuki Hustler.
Актуальные Новости 05:31
Общество

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Lenta.ru 11:40
Шоу-бизнес

Собчак спровоцировала очередной скандал в российском шоу-бизнесе

ФАН 12:53
Космос

Компания SpaceX взорвала гигантский резервуар

Портал Поиск 31 января в 04:23
Шоу-бизнес

Подруга рассказала о разводе Пелагеи: «Её потери очень велики»

Подруга Пелагеи Александра Соколова рассказала о состоянии певицы после развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
News.ru 06:59
Наука

Китайские ученые рассекретили целебные свойства зеленого чая

По результатам исследования было установлено, что у любителей зеленого чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта ниже на 20%.
Слово и Дело 30 января в 08:08
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru 30 января в 23:10
Наука

В Италии ученые изолировали коронавирус

В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.
Московский Комсомолец 10:18
Музыка

Борис Гребенщиков презентовал новый анимационный клип на старую песню

Невские Новости 12:11
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль вчера в 06:06
Транспорт

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.
Вести.Ru 14:09
Общество

NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Известия вчера в 23:41
Политика

Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:07
Происшествия

Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики

Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Газета.Ru 10:27
Общество

Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 11:05
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное