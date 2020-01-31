Экономика
АБНБезналичные расходы в России впервые превысили траты наличными
В четвертом квартале 2019 года сумма безналичных расходов россиян впервые превысила траты наличными. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в Сбербанке.
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Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Здоровье
Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
Общество
«Роскосмос» объяснил отказ ехать на Singapore Airshow
Одной из причин отказа от участия в выставке называлось отсутствие гарантий безопасности от заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV со стороны организаторов мероприятия.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Происшествия
В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих
29 ноября прошлого года мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
Энергетика
В Белоруссии вновь подорожало топливо
Ранее NEWS.ru писал, что в России средние цены на бензин с 20 по 26 января поднялись на 4 копейки и составили 44,8 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 48,1 рубля.
Футбол
«Тоттенхэм» нанес поражение «Манчестер Сити»
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии.
Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
Кино
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Авто
Компактный Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda
В Японии дебютировал Mazda Flair Crossover новой генерации, машина построена на платформе, используемой для компактной модели Suzuki Hustler.
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Космос
Компания SpaceX взорвала гигантский резервуар
Шоу-бизнес
Подруга рассказала о разводе Пелагеи: «Её потери очень велики»
Подруга Пелагеи Александра Соколова рассказала о состоянии певицы после развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Наука
Китайские ученые рассекретили целебные свойства зеленого чая
По результатам исследования было установлено, что у любителей зеленого чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта ниже на 20%.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Наука
В Италии ученые изолировали коронавирус
В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.
Музыка
Борис Гребенщиков презентовал новый анимационный клип на старую песню
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры
Транспорт
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем.
Общество
NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret
Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Политика
Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.