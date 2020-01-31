В четвертом квартале 2019 года сумма безналичных расходов россиян впервые превысила траты наличными. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в Сбербанке.

Общество «Роскосмос» объяснил отказ ехать на Singapore Airshow Одной из причин отказа от участия в выставке называлось отсутствие гарантий безопасности от заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV со стороны организаторов мероприятия.

Энергетика В Белоруссии вновь подорожало топливо Ранее NEWS.ru писал, что в России средние цены на бензин с 20 по 26 января поднялись на 4 копейки и составили 44,8 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 48,1 рубля.

Общество Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».

Наука Китайские ученые рассекретили целебные свойства зеленого чая По результатам исследования было установлено, что у любителей зеленого чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта ниже на 20%.

Армия и оружие Die Welt: военная мощь России значительно возросла Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.

Наука В Италии ученые изолировали коронавирус В итальянском национальном институте инфекционных заболеваний Spallanzani сообщили, что местные ученые смогли изолировать коронавирус.

Общество NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.

Политика Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА "Новости".