Самый богатый человек в мире и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос за сутки потерял почти $7 млрд.

Безос обеднел почти на $7 млрд за сутки

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