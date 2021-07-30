Площадь пожара в общежитии в Нижнем Новгороде увеличилась до 1 тыс. кв. м

Площадь возгорания в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде выросла до 1 тыс. кв. м. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.