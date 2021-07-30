Будьте в Плюсе

Безос потерял первое место в списке богатейших людей мира

Хорошо ли подобран заголовок?
На первое месте в рейтинге вышел владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.
РБК
По данным счетчика Forbes, состояние Безоса сократилось уже на 14,4 миллиарда долларов и составляет 191,9 миллиарда долларов.
РИА Новости
Акции Amazon дешевеют в пятницу на 7%. накануне компания опубликовала свой финансовый отчет, согласно которому выручка ритейлера во втором квартале выросла на 27%, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда).
РИА Новости
На третьем месте расположился основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск.
РБК

С чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных
 обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

Подробнее о событии

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус богатейшего человека в мире

Эхо Москвы13:09

В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Дождь05:10

Безос потерял $14 миллиардов и первое место в рейтинге богачей

Smotrim.ruвчера в 10:58

Безос потерял место богатейшего человека в мире

Московский Комсомолец22:59

Глава Amazon потерял первое место в списке богатейших людей мира

Российская газета18:43

Безос потерял первое место в списке богатейших людей мира

РБК17:52

В списке богатейших миллиардеров мира сменился лидер

Forbes03:14
Интересное

Площадь пожара в общежитии в Нижнем Новгороде увеличилась до 1 тыс. кв. м

Площадь возгорания в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде выросла до 1 тыс. кв. м. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС13:05

Глава «Нафтогаза» о «Северном потоке — 2»: «Проиграна битва»

Как передавало ИА REGNUM, 28 июля глава австрийской компании OMV, являющейся партнером российского «Газпрома», Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено к концу августа, а пуск первого газа возможен уже в 2021 году.
REGNUM13:24