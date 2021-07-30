Акции Amazon дешевеют в пятницу на 7%. накануне компания опубликовала свой финансовый отчет, согласно которому выручка ритейлера во втором квартале выросла на 27%, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда).
Как передавало ИА REGNUM, 28 июля глава австрийской компании OMV, являющейся партнером российского «Газпрома», Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено к концу августа, а пуск первого газа возможен уже в 2021 году.