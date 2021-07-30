Число невыездных из-за долгов россиян превысило 7 млн

Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 млн, сообщил «РИА Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.