Акции Amazon дешевеют в пятницу на 7%. накануне компания опубликовала свой финансовый отчет, согласно которому выручка ритейлера во втором квартале выросла на 27%, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда).
Количество россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности, достигло 7,2 млн, сообщил «РИА Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.