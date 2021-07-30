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Безос потерял первое место в списке богатейших людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
РБК
Акции Amazon дешевеют в пятницу на 7%. накануне компания опубликовала свой финансовый отчет, согласно которому выручка ритейлера во втором квартале выросла на 27%, до 113 миллиардов долларов, что оказалось ниже прогнозов аналитиков (115,3 миллиарда).
РИА Новости
На третьем месте расположился основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск.
РБК
В июле текущего года Безос покинул пост генерального директора компании.
РИА Новости

С чего всё началось

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных
 обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

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