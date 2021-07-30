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Безос потерял первое место в списке богатейших людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.
РБК
По данным счетчика Forbes, состояние Безоса сократилось уже на 14,4 миллиарда долларов и составляет 191,9 миллиарда долларов.
РИА Новости
На первое месте в рейтинге вышел владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.
РБК
На третьем месте расположился основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск.
РБК

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