РБКБезос потерял первое место в списке богатейших людей мираОснователь Amazon Джефф Безос потерял статус богатейшего человека в мире, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.РБКПо данным счетчика Forbes, состояние Безоса сократилось уже на 14,4 миллиарда долларов и составляет 191,9 миллиарда долларов.РИА НовостиНа первое месте в рейтинге вышел владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно.РБКНа третьем месте расположился основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКПрофильОбщественная служба новостейНародные новостиПолитРоссияФАННТВLife.ruГазета.RuНациональная служба новостейПодробнее о событииБезос потерял звание богатейшего человека в миреОбщественная служба новостей23:17Безос потерял место богатейшего человека в миреМосковский Комсомолец22:59Безос потерял первое место в списке богатейших людей мираРБК17:52В рейтинге миллиардеров Forbes сменился лидерНТВвчера в 11:24Безос потерял $14 миллиардов и опустился на вторую строчку в рейтинге ForbesБИЗНЕС Onlineвчера в 11:08Безос потерял $14 миллиардов и первое место в рейтинге богачейSmotrim.ruвчера в 10:58Безос снова опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes, потеряв $14 миллиардаПРАЙМвчера в 10:18Показать ещёОценить20Поделиться