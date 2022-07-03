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Безос раскритиковал Байдена за призыв к владельцам заправок снизить цены на бензин

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос поставил
 президента США Джо Байдена в неловкое положение после очередного заявления о том, что инфляция в Штатах растет из-за действий России на Украине.
РИА Новости
Твит с призывом к управляющим заправочными станциями компаниям немедленно снизить стоимость топлива на АЗС Байден написал накануне.
Известия
Безос процитировал американского лидера, который обратился к компаниям, управляющим заправочными станциями, словами о том, что «сейчас время войны и глобальной опасности».
Московский Комсомолец
Президент США уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине.
РИА Новости

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Глава Amazon раскритиковал Байдена за призыв снизить цены на бензин
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