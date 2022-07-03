Lenta.ruБезос раскритиковал Байдена за призыв к владельцам заправок снизить цены на бензинМиллиардер и основатель Amazon Джефф Безос поставил президента США Джо Байдена в неловкое положение после очередного заявления о том, что инфляция в Штатах растет из-за действий России на Украине.РИА НовостиБезос процитировал американского лидера, который обратился к компаниям, управляющим заправочными станциями, словами о том, что «сейчас время войны и глобальной опасности».Московский КомсомолецБайден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин в начале июля.Lenta.ruПрезидент США уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЭкономика сегодняЦарьградРБКНТВКомсомольская правдаРЕН ТВВечерняя МоскваГазета.RuПрофильНародные новостиРоссийская газетаРамблерRT на русскомФАНLife.ruПодробнее о событииГлава Amazon раскритиковал Байдена за призыв снизить цены на бензинТАСС13:21Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензинРБК09:36Основатель Amazon Безос прокомментировал призывы Байдена снизить цены на бензинRT на русском12:13Безос раскритиковал Байдена за призыв к владельцам заправок снизить цены на бензинLenta.ru12:09Основатель Amazon Безос раскритиковал слова Байдена об экономикеREGNUM12:30Миллиардер Безос упрекнул Байдена в безграмотности после призыва снизить цены на бензинРИА Новости11:18Безос раскритиковал Байдена за призыв к владельцам заправок снизить цены на бензинИзвестия13:07Показать ещёОценить379Поделиться