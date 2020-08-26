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РБК
РБК

Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

На максимуме акции торговались по цене свыше $3357. Благодаря этому на пике стоимости состояние Безоса оказалось равно $200,2 млрд. После корректировки цены акций снизилась и оценка состояния: на 26 августа состояние предпринимателя оценивается в $199,7 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса
 достигло нового рекорда: в ходе торгов вечером 25 августа оно ненадолго превысило отметку в $200 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
Forbes02:06
Подробнее о событии
РБК

Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

РБК05:57
Lenta.ru

Богатейший человек мира поставил исторический рекорд

Lenta.ru04:56
Известия

Состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Известия04:21
Коммерсантъ

Состояние самого богатого человека мира впервые превысило $200 млрд

Коммерсантъ04:27
Газета.Ru

Состояние богатейшего в мире человека Джеффа Безоса увеличилось до $200 млрд

Газета.Ru03:49
ТАСС

Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло $200 млрд

ТАСС03:41
Forbes

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $200 млрд

Forbes02:06

Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса

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РИА Новости04:16
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

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РБК04:18
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

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РИА Новости08:25
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