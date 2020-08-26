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РБК
РБК

Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

На максимуме акции торговались по цене свыше $3357. Благодаря этому на пике стоимости состояние Безоса оказалось равно $200,2 млрд. После корректировки цены акций снизилась и оценка состояния: на 26 августа состояние предпринимателя оценивается в $199,7 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса
 достигло нового рекорда: в ходе торгов вечером 25 августа оно ненадолго превысило отметку в $200 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
Forbes02:06
Подробнее о событии
РБК

Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

РБК05:57
ТАСС

Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло $200 млрд

ТАСС03:41
Коммерсантъ

Состояние самого богатого человека мира впервые превысило $200 млрд

Коммерсантъ04:27
Известия

Состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Известия04:21
Газета.Ru

Состояние богатейшего в мире человека Джеффа Безоса увеличилось до $200 млрд

Газета.Ru03:49
Lenta.ru

Богатейший человек мира поставил исторический рекорд

Lenta.ru04:56
Forbes

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $200 млрд

Forbes02:06

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.comвчера в 02:01
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

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РБК04:18
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Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Уайлдинг подчеркнул, что благодаря динамике новых персонажей и злободневности сюжета, который служит идеальной аналогией для эпохи Трампа в Америке, второй сезон стал «больше, лучше и безумнее» и окончательно доказал, что «Пацаны» – один из лучших сериалов современности.
Popcornnews.ruвчера в 02:53
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