Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

РБК 20

На максимуме акции торговались по цене свыше $3357. Благодаря этому на пике стоимости состояние Безоса оказалось равно $200,2 млрд. После корректировки цены акций снизилась и оценка состояния: на 26 августа состояние предпринимателя оценивается в $199,7 млрд.