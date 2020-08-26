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РБК
РБК

Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

На максимуме акции торговались по цене свыше $3357. Благодаря этому на пике стоимости состояние Безоса оказалось равно $200,2 млрд. После корректировки цены акций снизилась и оценка состояния: на 26 августа состояние предпринимателя оценивается в $199,7 млрд.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса
 достигло нового рекорда: в ходе торгов вечером 25 августа оно ненадолго превысило отметку в $200 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.
Forbes02:06
Подробнее о событии
РБК

Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

РБК05:57
Lenta.ru

Богатейший человек мира поставил исторический рекорд

Lenta.ru04:56
Известия

Состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Известия04:21
Коммерсантъ

Состояние самого богатого человека мира впервые превысило $200 млрд

Коммерсантъ04:27
Газета.Ru

Состояние богатейшего в мире человека Джеффа Безоса увеличилось до $200 млрд

Газета.Ru03:49
ТАСС

Forbes: состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло $200 млрд

ТАСС03:41
Forbes

Состояние богатейшего человека мира впервые превысило $200 млрд

Forbes02:06

Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу
Известия05:58
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
1,1K

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Ведомство признало таблетки недоброкачественными Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки "Мукалтин" серии № 91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО "Уралбиофарм", следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
15

Борис Джонсон призвал к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

К полномасштабному и прозрачному расследованию произошедшего с оппозиционным политиком Алексеем Навальным призвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 26 августа на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна06:38
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Помпео анонсировал разработку ракет меньшей и средней дальности в США

Глава американского внешнеполитического ведомства имел в виду Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый между США и Россией, из которого Соединённые Штаты вышли в августе минувшего года.
Московский Комсомолец23:37
25

В Челябинске семья поела грибов и с галлюцинациями попала в больницу

Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
РИА Новости06:57
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