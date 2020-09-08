Глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в $179 млрд в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых граждан США по версии журнала Forbes. Издание опубликовало рейтинг во вторник, 8 сентября.

Безос третий год подряд стал самым богатым американцем

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