Общество
News.ruБезос третий год подряд стал самым богатым американцем
Глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в $179 млрд в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых граждан США по версии журнала Forbes. Издание опубликовало рейтинг во вторник, 8 сентября.
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Общество
Муфтий Москвы заразился коронавирусом
Коммерсантъ 14:22
Политика
Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина
«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия 14:07
Кино
На Венецианском кинофестивале показали три фильма из России
В основном конкурсе 77-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли.
РБК 11:22
Шоу-бизнес
Мария Горбань снялась топлес на Мальдивах
Блондинка даже поделилась снимками топлес. Ранее девушка рассказывала, что по-особенному любит Мальдивы.
CT news 13:29
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель.
Российская газета 15:17
Хоккей
«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ
Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru 07:01
Политика
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ 12:35
Происшествия
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Интерфакс 14:38
Общество
NASA отказалось от покупки места для своего астронавта на «Союзе»
Москва, 8 сентября 2020, 20:05 — REGNUM Аэрокосмическое агентство США подтвердило России покупку только одного места на космическом корабле «Союз», запуск которого запланирован на осень 2020 года, сообщается 8 сентября в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос».
REGNUM 13:05
Футбол
«Эвертон» объявил о подписании Хамеса Родригеса
Soccer.ru вчера в 15:23
Армия и оружие
БМП «Курганец-25» испытают осенью 2022 года
Боевая машина семейства "Курганец-25" пройдет государственные испытания осенью 2022 года.
Газета.Ru 15:23
Политика
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что в организации беспорядков в Белоруссии виновата Америка.
Комсомольская правда 10:52
Политика
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 14:58
Общество
В Минске начались задержания на акции в поддержку Колесниковой
От Комаровского рынка должен был начаться марш в поддержку члена президиума координационного совета Марии Колесниковой и других задержанных.
РБК 11:38
Политика
Британия вызвала российского посла в МИД из-за Навального
Посол России в Великобритании Андрей Келин вызван в МИД страны для беседы по ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
Городовой вчера в 13:51
Игры
Польские разработчики потратили на Cyberpunk 2077 более $120 млн
Польские разработчики CD Projekt RED вложили в создание игры Cyberpunk 2077 более $120 млн за 2020 год.
News.ru 05 сентября в 16:52
Футбол
«Рома» заинтересована в услугах форварда «Спартака» Кокорина
Москва, 8 сентября 2020, 21:50 — REGNUM «Рома» ведет работу по трансферту нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.
REGNUM 14:50
Общество
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
Известия 06:09
Экономика
Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП
Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 10:32
Здоровье
Мурашко назвал проблемной детскую медицину в Архангельской области
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал проблемными направлениями в Архангельской области детскую медицину и первичную медико-санитарную помощь.
ТАСС 11:04
Авто
Вьетнамцы выпустили люксовый кроссовер с 420-сильным мотором
Вьетнамская компания VinFast представила новый люксовый кроссовер под названием President.
Известия 13:16
Общество
Суд приговорил Андрея Жукова к 12,5 годам колонии за госизмену
Двенадцать с половиной лет получил по решению Мосгорсуда капитан в запасе Андрей Жуков. Мужчину признали виновным в государственной измене.
Zeir.ru - социальные новости 08:54
Политика
Глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не смог поговорить с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, поскольку тот улетел в Сирию.
Газета.Ru 05:51
Общество
«Медуза»: омские врачи сразу заподозрили, что Навального отравили
20 августа Алексея Навального госпитализировали в тяжелом состоянии. Главный врач больницы Александр Сабаев отрицал версию об отравлении.
Дождь 15:26
Шоу-бизнес
Актер Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом
Актер Юрий Назаров находится в реанимации с диагнозом COVID-19. Об этом РЕН ТВ сообщила его дочь Татьяна Назарова.
Газета.Ru 15:04
Происшествия
Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости 14:17
Политика
Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников
По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM 08:49