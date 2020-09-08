Общество
News.ruБезос третий год подряд стал самым богатым американцем
Глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в $179 млрд в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых граждан США по версии журнала Forbes. Издание опубликовало рейтинг во вторник, 8 сентября.
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Автоматически обработаны 7404 источника, обновлено в 11:32, Ашберн
Экономика
В России выросли цены на ряд жизненно важных лекарств
В России выросли цены на ибупрофен, флуконазол и метформин, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Газета.Ru вчера в 23:00
Экономика
В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%
Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%.
Коммерсантъ 01:33
Экономика
Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,9%, в прошлом прогнозе ожидалось снижение на 5,8%, следует из материалов агентства.
ТАСС 06:37
Общество
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс 08:48
Гаджеты
В сети появилось видео смартфона с поворотным экраном LG Wing
Официальный дебют устройства состоится 14 сентября. Компания LG анонсировала выход нового смартфона LG Wing.
Деловое.ТВ 08:46
Авто
Китайский кроссовер Haval DaGou оказался на 40% дешевле Toyota RAV4
По данным 32cars.ru, цены на новинку в Китае варьируются от 1,37 млн до 1,61 млн рублей в пересчете по актуальному курсу, что на 40% дешевле основного конкурента — Toyota RAV4.
32CARS.ru вчера в 00:23
Общество
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
Известия 06:09
Космос
Ученые узнали, кто сможет выжить в открытом космосе
РЕН ТВ вчера в 10:48
Политика
СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2
Сама Меркель ранее говорила, что не считает «целесообразным» увязывать дело Навального с судьбой «Северного потока-2», который, по ее словам, должен быть достроен.
РБК 09:54
Культура
1998 год в российском шоу-бизнесе: кражи хитов, смерть поп-звезд и рождение MTV
Lenta.ru вчера в 13:00
Происшествия
В доме Валентины Легкоступовой нашли трупы двух женщин
В доме, где жила певица Валентина Легкоступова, снова ЧП. На этот раз в одной из квартир были обнаружены трупы двух женщин.
Московский Комсомолец 07:18
Футбол
ЦСКА обыграл «Арсенал» в товарищеском матче
Московский ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" в товарищеском матче.
Газета.Ru 10:57
Происшествия
На Ленинском проспекте неизвестный с гранатой попытался ограбить банк
Неизвестный мужчина, войдя в отделения банка, показал кассиру записку и предмет, похожий на гранату, потребовал деньги, но затем убежал.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16
Политика
В Белоруссии пропала еще одна соратница Светланы Тихановской
С еще одной из соратниц лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской была потеряна связь, 8 сентября сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на источник в штабе оппозиционного политика.
ИА Красная Весна 10:27
Политика
МИД России вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным
Ранее официальный представитель российского дипведомства на своей странице в Facebook заявила, что МИД России ожидает немецкого посла для предоставления всех данных по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости 08:53
Происшествия
В Минэнерго проводятся следственные действия
Правоохранительные органы проводят следственные действия в Министерстве энергетики РФ, сообщили ТАСС в силовых структурах.
ТАСС 10:37
Политика
Лукашенко заявил о невозможности бороться с Telegram-каналами
Влиянию Telegram-каналов на политику невозможно противостоять, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам, пишет RT.
РБК 10:58
Политика
Медведев предложил ввести базовый доход в России
Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей.
Lenta.ru 11:13
Политика
Лукашенко заявил о выбросивших Колесникову из машины соратниках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члена Координационного совета (КС) оппозиции выбросили из машины собственные соратники.
Lenta.ru 11:17
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские оцепили дом. Идет спецоперация
Европейско-Азиатские новости 11:14
Политика
Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой
В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес
Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с Аллой Пугачевой в очередной раз опроверг Максим Галкин, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:17
Шоу-бизнес
Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора
Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинение об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
РЕН ТВ 09:17
Происшествия
В штабе Навального в Новосибирске сообщили о нападении
Лидер коалиции и глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко на опубликованном видео пояснил, что нападение произошло во время лекции для агитаторов, всех присутствовавших эвакуировали.
РБК 07:29
Политика
Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса
Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБК 09:35
Экономика
Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России
России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости 10:47
Общество
БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения соды
Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года — с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.
РБК 11:18