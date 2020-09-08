Общество

News.ruNews.ruБезос третий год подряд стал самым богатым американцем

Глава крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в $179 млрд в третий раз подряд возглавил ежегодный рейтинг самых богатых граждан США по версии журнала Forbes. Издание опубликовало рейтинг во вторник, 8 сентября.
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Глава Amazon вновь возглавил рейтинг богатейших американцев по версии Forbes

ТАСС09:21

Безос третий год подряд стал самым богатым американцем

News.ru10:26

Названы самые богатые американцы

Lenta.ru09:29

Рейтинг Forbes возглавили главы IT-корпораций — Amazon, Microsoft, Facebook

ИА Красная Весна11:02

Безос в третий раз возглавил список богатейших людей США

Ведомости08:38

Глава Amazon Безос в третий раз подряд возглавил рейтинг богатейших американцев Forbes

ПРАЙМ08:07

Forbes назвал 400 богатейших американцев

Forbes07:34
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Экономика

В России выросли цены на ряд жизненно важных лекарств

В России выросли цены на ибупрофен, флуконазол и метформин, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Газета.Ru вчера в 23:00
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Экономика

В России цены на подсолнечное масло и семечки могут вырасти на 20%

Неурожай может привести к росту цена на продукцию как минимум на 20%.
Коммерсантъ 01:33
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Экономика

Fitch улучшил прогноз по снижению ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,9%, в прошлом прогнозе ожидалось снижение на 5,8%, следует из материалов агентства.
ТАСС 06:37
41
Общество

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс 08:48
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Гаджеты

В сети появилось видео смартфона с поворотным экраном LG Wing

Официальный дебют устройства состоится 14 сентября. Компания LG анонсировала выход нового смартфона LG Wing.
Деловое.ТВ 08:46
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Происшествия

При вынесении приговора суд признал Михаила Ефремова вменяемым

Mockva.ru 05:55
Авто

Китайский кроссовер Haval DaGou оказался на 40% дешевле Toyota RAV4

По данным 32cars.ru, цены на новинку в Китае варьируются от 1,37 млн до 1,61 млн рублей в пересчете по актуальному курсу, что на 40% дешевле основного конкурента — Toyota RAV4.
32CARS.ru вчера в 00:23
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Общество

Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем

17 августа в Минтруде объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.
Известия 06:09
1,3K
Космос

Ученые узнали, кто сможет выжить в открытом космосе

РЕН ТВ вчера в 10:48
6
Политика

СМИ узнали о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Сама Меркель ранее говорила, что не считает «целесообразным» увязывать дело Навального с судьбой «Северного потока-2», который, по ее словам, должен быть достроен.
РБК 09:54
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Культура

1998 год в российском шоу-бизнесе: кражи хитов, смерть поп-звезд и рождение MTV

Lenta.ru вчера в 13:00
2
Происшествия

В доме Валентины Легкоступовой нашли трупы двух женщин

В доме, где жила певица Валентина Легкоступова, снова ЧП. На этот раз в одной из квартир были обнаружены трупы двух женщин.
Московский Комсомолец 07:18
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Футбол

ЦСКА обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

Московский ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" в товарищеском матче.
Газета.Ru 10:57
Происшествия

На Ленинском проспекте неизвестный с гранатой попытался ограбить банк

Неизвестный мужчина, войдя в отделения банка, показал кассиру записку и предмет, похожий на гранату, потребовал деньги, но затем убежал.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16
1
Политика

В Белоруссии пропала еще одна соратница Светланы Тихановской

С еще одной из соратниц лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской была потеряна связь, 8 сентября сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на источник в штабе оппозиционного политика.
ИА Красная Весна 10:27
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Политика

МИД России вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным

Ранее официальный представитель российского дипведомства на своей странице в Facebook заявила, что МИД России ожидает немецкого посла для предоставления всех данных по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости 08:53
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Происшествия

В Минэнерго проводятся следственные действия

Правоохранительные органы проводят следственные действия в Министерстве энергетики РФ, сообщили ТАСС в силовых структурах.
ТАСС 10:37
3
Политика

Лукашенко заявил о невозможности бороться с Telegram-каналами

Влиянию Telegram-каналов на политику невозможно противостоять, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам, пишет RT.
РБК 10:58
39
Общество

НАСА отказалось покупать место для астронавта на «Союзе»

Газета.Ru 09:42
104
Политика

Медведев предложил ввести базовый доход в России

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей.
Lenta.ru 11:13
22
Политика

Лукашенко заявил о выбросивших Колесникову из машины соратниках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члена Координационного совета (КС) оппозиции выбросили из машины собственные соратники.
Lenta.ru 11:17
76
Происшествия

В Екатеринбурге полицейские оцепили дом. Идет спецоперация

Европейско-Азиатские новости 11:14
Политика

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости 10:18
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Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с Аллой Пугачевой в очередной раз опроверг Максим Галкин, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:17
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Шоу-бизнес

Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинение об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
РЕН ТВ 09:17
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Происшествия

В штабе Навального в Новосибирске сообщили о нападении

Лидер коалиции и глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко на опубликованном видео пояснил, что нападение произошло во время лекции для агитаторов, всех присутствовавших эвакуировали.
РБК 07:29
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Политика

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБК 09:35
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Экономика

Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости 10:47
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Общество

В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества

Коммерсантъ 08:26
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Общество

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения соды

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года — с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.
РБК 11:18
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Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер. По версии Forbes, в 2018 году находился на 5-м месте в списке богатейших людей мира с состоянием 71 млрд долларов, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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