Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $884 млн и достигло $191 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Господин Безос обошел основателя SpaceX Илона Маска ($190 млрд) и снова стал самым богатым человеком мира по версии издания.

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С чего всё началось Основатель Amazon Джефф Безос снова возглавил список самых богатых людей мира, опередив главу SpaceX и Tesla Илона Маска, занимавшего первую строчку более месяца, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index , рассчитываемого агентством Блумберг. РИА Новости 20:23