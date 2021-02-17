Безос вновь стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $884 млн и достигло $191 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Господин Безос обошел основателя SpaceX Илона Маска ($190 млрд) и снова стал самым богатым человеком мира по версии издания.В источнике
С чего всё началось
Основатель Amazon Джефф Безос снова возглавил список самых богатых людей мира, опередив главу SpaceX и Tesla Илона Маска, занимавшего первую строчку более месяца, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index
, рассчитываемого агентством Блумберг.
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