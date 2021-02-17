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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Безос вновь стал богатейшим человеком мира по версии Bloomberg

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $884 млн и достигло $191 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Господин Безос обошел основателя SpaceX Илона Маска ($190 млрд) и снова стал самым богатым человеком мира по версии издания.В источнике
С чего всё началось
Основатель Amazon Джефф Безос снова возглавил список самых богатых людей мира, опередив главу SpaceX и Tesla Илона Маска, занимавшего первую строчку более месяца, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index
, рассчитываемого агентством Блумберг.
Подробнее о событии

Безос вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

РБК23:35

Основатель Amazon обогнал Илона Маска и вновь стал самым богатым человеком

Lenta.ru20:48

Безос вновь стал самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg

ТАСС19:58

Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире

РИА Новости20:23

Глава корпорации «Амазон» Джефф Безос, по данным «Блумберг», вновь стал самым богатым человеком в мире

Эхо Москвы20:18

Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире

РЕН ТВ20:10

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