Картофель и морковь в России подорожали более чем на треть

Как сообщили в Росстате по итогами первых пяти недели нынешнего года один килограмм картофеля увеличился в цене на 40 процентов по сравнению с аналогичном периодом прошлого года В настоящее время цена за один килограмм картофеля составляет 30,9 рубля против 22,2 рублей в 2020 году.