Коронавирус
ТАССУровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на данные министерства труда.
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Общество
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля.
Lenta.ru 08:53
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Происшествия
Центр Нижнего Новгорода ушел под воду
Движение оказалось частично заблокировано, как и на центральных улицах.
Вести.Ru 09:35
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
RuNews24.ru 02:35
Общество
В Белгородской области с 12 мая откроют торговые центры и парки
С 12 мая белгородские власти открывают торговые центры и ТРЦ для продажи всех непродовольственных товаров, сезонные летние площадки при кафе и общепите, сообщила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.
Kursk.com 06:23
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе переехали на дачу
Выяснилось это после показанных видеокадров в Stories, на которых видно, что звёздная пара находится на одной даче.
Paparazzi.ru 06:26
Общество
Глава Липецкой области ответил «я переживу» на запись о разгоне людей
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов назвал появившуюся в интернете аудиозапись, где администрация области якобы предлагает разгонять людей, нарушающих режим самоизоляции, с помощью средств дезинфекции, попыткой опорочить власть и его лично, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию области.
РБК 09:17
Общество
Режим изоляции в Москве продлен до 31 мая
Власти сохраняют в городе пропускной режим. Ранее оформленные рабочие пропуска, по словам чиновников, будут продлены автоматически.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
Политика
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
"С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:13
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Стало известно, когда в Алтайском крае введут масочный режим
Масочный режим вводится по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий, например, разрешение на возобновление работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, а также увеличения количества жителей, вышедших на работу, роста пассажиропотока.
Катунь 24 вчера в 12:01
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС 08:35
Здоровье
Прокуратура заинтересовалась условиями содержания больных в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после публикаций в ряде СМИ о жалобах пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо".
Neva.Today 07:20
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Власти Москвы уточнили порядок восстановления аннулированных пропусков сотрудников
Если документ был аннулирован не из-за несоответствий, то сотрудник может сам его оформить на сайте nedoma.mos.ru.
Говорит Москва 09:44
Общество
В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России
Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 09:24
Происшествия
В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом бросили возле дома
В Екатеринбурге 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус и деменция медики скорой помощи высадили и оставили у подъезда дома.
URA.Ru 06:41
Общество
Министр строительства, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписан из стационара, где он проходил лечение от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
Ведомости 09:33
Наука
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
Кино
Вэл Килмер объяснил, почему уступил роль Бэтмена Джорджу Клуни
Вэла Килмера на съемочной площадке заменил Джордж Клуни.
Popcornnews.ru 10:00
Футбол
«Барселона» возобновила тренировки
Игроки приехали на нее в экипировке, чтобы не пользоваться раздевалками.📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020Напомним, что все футболисты "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Soccer.ru 06:41
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Здоровье
В свердловском госпитале ветеранов медики заразились коронавирусом
Несколько медицинских работников свердловского областного госпиталя ветеранов войн заразились коронавирусом.
Политсовет 05:52
Общество
Алиханов: с 12 мая детсады не возобновят работу в полном объёме
Виталий Невар / Новый Калининград С 12 мая детские сады в Калининградской области не возобновят работу в полном объёме.
Новый Калининград.Ru 08:02