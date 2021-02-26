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Кубань 24
Кубань 24

Безработица в России через год вернется на допандемический уровень

Восстановление экономики должно исправить ситуацию, сообщает РИА «Новости». Читайте также: на Кубани число безработных за 2020 год увеличилось почти в семь раз.В источнике
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С чего всё началось

Спрогнозирована безработица в России в 2022 году

Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году, угрозы роста числа безработных в стране пока нет, но теоретически она может появиться при новом медицинском кризисе, рассказал РИА Новости директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.
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