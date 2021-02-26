Восстановление экономики должно исправить ситуацию, сообщает РИА «Новости». Читайте также: на Кубани число безработных за 2020 год увеличилось почти в семь раз.

С чего всё началось Спрогнозирована безработица в России в 2022 году Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году, угрозы роста числа безработных в стране пока нет, но теоретически она может появиться при новом медицинском кризисе, рассказал РИА Новости директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. РИА Новости 20:04