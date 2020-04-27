Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБезработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.
Известия17:01

Подробнее о событии

Аналитики предсказали рост безработицы в России в шесть раз

Телеканал 360°18:58

Число безработных в России может вырасти в шесть раз

Комсомольская правда18:19

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Известия17:01

Эксперты ВШЭ: безработица в России может вырасти в шесть раз

Московский Комсомолец17:57

Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

РИА Новости17:46

Эксперты: официальная безработица в России может вырасти в шесть раз

РЕН ТВ17:23

Количество безработных в России может вырасти в шесть раз

URA.Ru18:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 22:34, Ашберн
Происшествия

В супермаркете Благовещенска неизвестный выстрелил в охранника

Сегодня, 26 апреля, в одном из супермаркетов города Благовещенск случилась стрельба – неизвестный посетитель открыл огонь по охраннику магазина.
Discover24 03:26
13
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском 20:22
4
Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
1,5K
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала оставаться на майские праздники дома

Остаться дома на майские праздники призвала граждан России глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 апреля в эфире телеканала "Россия 1".
ИА Красная Весна 07:30
997
Авто

В РФ прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире

Дитрибьютор марки Bajaj — компания «Ист Вест Моторс» — сообщила о снятии с продаж квадроцикла Qute, именуемого самым дешевым автомобилем в мире.
SpeedMe 24 апреля в 04:47
111
Происшествия

Российские туристы вернулись из Таиланда на Сахалин

Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Южно-Сахалинск.
Российская газета 21:20
3
Армия и оружие

Сирийская ПВО отражает атаки в небе над Дамаском

РИА Новости 22:22
Экономика

Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США

Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
Экономика сегодня 04:55
45
Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали три дома престарелых в Италии

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трёх лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводится в сообщении.
ИА Красная Весна 23 апреля в 23:17
23
Происшествия

Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае

В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04
42
Футбол

В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
1
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,9K
Авто

МКПП осталась только на 12% автомобилей

Автоновости дня 09:20
79
Общество

Почти 30 танкеров подошли к берегам Калифорнии

News.ru 19:36
2
Политика

Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами

Российская газета 20:30
1
Музыка

Little Big вошли в тройку победителей онлайн-версии «Евровидения»

В тройку победителей вошла петербургская группа Little Big. Первое место заняла Литва, второе место досталось Швейцарии, а третье - России.
Газета Metro 12:55
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
11
Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru вчера в 15:39
865
Кино

Вышел трейлер комедийного сериала «Великая» про Екатерину II

Первый трейлер сериала «Великая» сервиса Hulu появился в Сети, видео показывает веселые эпизоды с Екатериной Великой.
Sibnet Новости 24 апреля в 08:59
1
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
864
Общество

Посольство РФ потребовало обследовать российскую заключённую в США

Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой.
REGNUM 22:27
1
Экономика

Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза

В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM 20:43
2
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
2K
Общество

101 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 27 апреля в регионе их уже 101.
КП - Иркутск 21:31
2
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
504
Политика

Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом

28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru 22:10
1
Культура

Незлобин проспорил стрижку Светлакову

В ходе трансляции стало понятно, что Александр проиграл: речь шла о том, посмотрят баттл больше двух миллионов человек (в этом был уверен Светлаков) или меньше (на этом настаивал Незлобин).
7Дней.ру вчера в 02:00
5
Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
726
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
765
Космос

Китай представил название для своей первой миссии на Марс

РБК 24 апреля в 13:56
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное