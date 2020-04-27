Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.

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Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".

Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

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