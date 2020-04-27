Экономика
РИА НовостиБезработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
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Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.Известия17:01
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Гаджеты
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Политика
Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны
Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
Происшествия
В Бурятии выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 24 апреля 2020, 08:06 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 24 апреля в 01:06
Политика
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону
Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
Российская газета 21:02
Энергетика
Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:33
Общество
Посольство потребовало обследовать заключенную в США россиянку Осипову
Накануне россиянка Мария Бутина, которую освободили из тюрьмы в США в октябре прошлого года, сообщила, что сокамерница Осиповой заразилась коронавирусом, после чего ее отправили на карантин.
РБК 21:34
Авто
Опубликован рейтинг лучших автомобилей для российских дорог
Тарантас Ньюс 06:48
Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском вчера в 11:10
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Общество
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
RT на русском 21:11
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Кино
Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей
По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
ИА Красная Весна 17:03
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Происшествия
58 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области
По информации оперативного штаба на 10:00, воскресенья, 26 апреля на территории Новосибирской области подтверждены еще 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:25
Политика
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын
Дни.ру 08:22
Хоккей
Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны
ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.
Спорт-Экспресс вчера в 09:41
Авто
В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей
В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU 07:56
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у побережья Камчатки
Газета.Ru вчера в 04:29
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Происшествия
Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае
В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04