Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБезработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
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с чего всё началось

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.
Известия17:01

Подробнее о событии

Аналитики предсказали рост безработицы в России в шесть раз

Телеканал 360°18:58

Число безработных в России может вырасти в шесть раз

Комсомольская правда18:19

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Известия17:01

Эксперты ВШЭ: безработица в России может вырасти в шесть раз

Московский Комсомолец17:57

Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ

РИА Новости17:46

Эксперты: официальная безработица в России может вырасти в шесть раз

РЕН ТВ17:23

Количество безработных в России может вырасти в шесть раз

URA.Ru18:02
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Гаджеты

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Политика

Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны

Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
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Происшествия

В Бурятии выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 24 апреля 2020, 08:06 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 24 апреля в 01:06
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Политика

Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону

Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
Российская газета 21:02
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Энергетика

Цена нефти Brent с поставкой в июле поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:33
1
Общество

Посольство потребовало обследовать заключенную в США россиянку Осипову

Накануне россиянка Мария Бутина, которую освободили из тюрьмы в США в октябре прошлого года, сообщила, что сокамерница Осиповой заразилась коронавирусом, после чего ее отправили на карантин.
РБК 21:34
1
Авто

Опубликован рейтинг лучших автомобилей для российских дорог

Тарантас Ньюс 06:48
Политика

Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
5,6K
Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском вчера в 11:10
2,7K
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,9K
Общество

Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза

Газета.Ru 05:37
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Общество

В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса

«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
RT на русском 21:11
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
848
Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
1K
Кино

Убытки киноиндустрии оценили в 40 млрд рублей

По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
ИА Красная Весна 17:03
4
Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
1,4K
Происшествия

58 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области

По информации оперативного штаба на 10:00, воскресенья, 26 апреля на территории Новосибирской области подтверждены еще 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:25
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Политика

КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Дни.ру 08:22
1
Хоккей

Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны

ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.
Спорт-Экспресс вчера в 09:41
Авто

В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей

В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU 07:56
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
1,1K
Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой

По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
22
Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
954
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия 19:46
91
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у побережья Камчатки

Газета.Ru вчера в 04:29
Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
148
Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
494
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
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Происшествия

Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае

В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru 17:04
38
Общество

Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 18 тыс. га

ТАСС 19:45
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